洩密給詐團 第四波搜索又有10律師涉案

律師陳漢笙80萬交保。記者房荷庭／攝影 律師廖瑞銓80萬交保。記者房荷庭／攝影 執業律師鄭鴻威被控回傳偵訊內容給詐騙集團首腦，今年二月間遭羈押禁見至今。調查局分析扣案手機，再查出有十名律師透過鄭鴻威擔任詐團車手辯護人，洩漏筆錄等偵查祕密給鄭鴻威等人；台北市調查處前天發動第四波搜索，約談律師陳漢笙、廖瑞銓共十人到案，台北地檢署訊後命八名律師以廿至八十萬元不等金額交保、一人限制住居、一人請回。

據了解，調查局這波原鎖定十一名律師偵辦，但有一人出國，因此約談十人到案，辦案人員透露，鄭鴻威手機有很多「下線」涉及洩密，近日還有第五波偵辦行動。

此次遭偵辦律師包括陳漢笙與廖瑞銓各八十萬元交保；官厚賢、曾彥鈞、湯建軒、蔡崇聖、鍾璨鴻（併限制住居）各六十五萬元交保，李佳玟廿萬元交保、紅沅岑限制住居。陳漢笙與廖瑞銓因羈押庭閱卷翻拍筆錄，再用通訊軟體傳給鄭鴻威聯繫詐團串滅證，交保金額最高。

據了解，鄭鴻威是政大畢業，被他找來派工的律師多是學弟妹，檢調因而鎖定「政大幫」展開清查。檢調這波掃蕩律師洩密在律師圈已造成熱議，有律師表示，這幾波行動會造成寒蟬效應，短期內有許多律師不敢再接詐團案，深怕遭受牽連。

全案源起於檢察官偵辦一起投資理財詐欺案時，從車手扣案手機發現，有律師利用陪偵機會，記錄訊問筆錄內容、影印或翻攝卷證資料，傳給鄭鴻威或助理林佳毅，協助詐團主嫌逃過法網。檢方陸續聲押鄭鴻威、律師黃耕鴻等人獲准。

至於鄭鴻威前辯護人劉育年，因將鄭男Telegram帳號密碼洩漏給其家人，劉男偵查中坦承犯行，日前被檢方起訴，聲請簡易判決。