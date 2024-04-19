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嘉義市醫師公會理事長涉詐健保費 漏夜偵訊50萬交保
嘉義市小兒科張姓名醫昨天被以健保詐欺偵查搜索，張涉將病患健保卡拿給朴子市開設婦產科診所的李姓親戚共同使用，張、李均以50萬交保，張姓醫師是現任嘉義市醫師公會理事長，張姓名醫兒子在市府工策會工作，家族在地方小有名氣，政商關係良好。
檢方指出，嘉義地檢署民生犯罪專組檢察官陳亭君指揮嘉義市調查站，昨天會同中央健康保險署南區業務組持搜索票，搜索張姓醫師、李姓醫師位於嘉義縣市共2間診所，查扣相關證據，並傳喚2人，由檢察官漏夜訊問，認均涉犯刑法偽造文書、詐欺等罪嫌。
檢方指出，張姓醫師、李姓醫師2人犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，各以50萬元具保候傳。呼籲全民健康保險制度為國家重要政策及人民重要資源，醫療院所應覆實申報費用，若有不法詐領國家經費而損害民眾權益者，一定依法訴追，以維全民利益。
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