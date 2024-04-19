大甲運動公園前攔查違法改裝車 4車不合格共罰8400元

台中市大甲警分局昨晚結合環保局、監理站等單位在大甲運動公園入口處實施「環、警、監」聯合稽查實施噪音檢測，針對疑似改裝車輛，錄影蒐證，實施噪音檢測，共檢驗6輛疑似噪音及排氣改裝車輛，其中4輛不合格，將依噪音管制法等法令處車輛所有人或使用人罰鍰共8400元，並通知限期改善，昨晚同時取締無照及變更各類車體共37件。

大甲運動公園是大甲地區著名休閒景點，常吸引民眾相約運動、高處俯視觀賞全大甲夜景，大甲警分局為防制改裝車輛在特定地點聚集製造高分貝噪音擾民，嚴重妨害當地環境安寧，持續規畫路檢勤務，加強取締青少年無照駕駛、改裝車及危險駕車等交通違規。

各單位昨晚7時至9時共同實施「環、警、監」聯合稽查實施噪音檢測，共檢驗6輛疑似噪音及排氣改裝車輛，其中4輛不合格，將依噪音管制法等相關法令處予車輛所有人或使用人罰鍰共8400元，並通知限期改善，同時取締無照及變更各類車體共37件。