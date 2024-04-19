法官之死／今頭七台中地院設追思區 研究室外擺放3束白色鮮花

士林地院李姓法官因工作壓力過大上周墜樓身亡，各地法院無不一片哀戚，中華民國法官協會也在今天發起「白花運動」，建議各地法官在適當處所放置花束；台中地院法院今上午起，也已經在6樓法官研究室外設置追思區，上午擺放3束鮮花，由院內人士到場悼念。

台中地院今天上午起，於6樓法官研究室外，由院方擺設桌子鋪設素色桌巾作為追思區，讓中院的法官、員工，可自主放置追思士林地院李姓法官的花束。

據了解，士院李姓法官上周傳出意外時，中院有李的法官同學得知悲痛不已，對於突然接到噩耗無法至今，更是直接在辦公室內崩潰痛哭，院方也因為李法官事件一片哀戚，氣氛相當低迷。

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