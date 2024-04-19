快訊

星巴克「買一送一」連3天！網友開心：終於跨周末

天王星「歐膩」貓咪深夜奇蹟尋獲 網封躲貓貓冠軍

陽明交大牽動中興、嘉大命運？學界：6年內不會新設中醫系

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法官之死／法官協會今頭七發起白花運動 士院同步繫黃絲帶

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

士林地方法院法官李昭然上周墜樓身亡今頭七，中華民國法官協會將在今午12時發起「白花追思運動」，建議法官在各所處法院大門口適當地點獻上白色花朵或花束，表達思念與祝禱之意，士院表示，將替同仁準備白色鮮花及黃色絲帶，依同仁意願在法院大門同步繫上黃絲帶，追思李法官。

中華民國法官協會日前在官網上貼文表示，將在事件滿一周時，4月19日中午12時，一起放下手邊工作，自行到所處法院大門口等適當地點，獻上白色花朵（如白菊花）或花束，表達思念及祝禱之意。

另，法官們若有想對李法官及家屬表達的話語，可透過法官協會，以具名或不具名方式將文檔傳送至協會電子郵箱（jaroc@judicial.gov.tw）、傳真到協會（02-23830247）、或至協會官網製作的表單、協會臉書留言，留言至4月30日中午12時截止，協會將蒐集後整理、編訂成冊，於告別式時交給家屬，代表法官群體們無盡的追思，送李法官一程，「我們永遠與你同在，希望你不孤單，也盼家屬珍重。」

士林地院今表示，中午12時將替同仁準備白花、黃絲帶，依同仁意願配合白花運動，也將同步在法院門口繫上黃絲帶，追思李法官。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

李昭然法官辦公室外，士林院檢同仁主動送鮮花悼念。圖／聯合報系資料照片
李昭然法官辦公室外，士林院檢同仁主動送鮮花悼念。圖／聯合報系資料照片

編輯推薦

司法官

延伸閱讀

聲援「白花運動」 藍委盼司法改革

10人逼債痛毆致死案開庭 死者家屬：你們這群不是人！

慰問法官死亡案…許宗力金句「不要綁在辦公室」挨批 法官：我們自虐癖？

墜樓法官同仁不捨憶暖舉 許宗力訪基層：多注意身心健康 勿綁在辦公室

相關新聞

懶得換尿布竟綁3歲兒陰莖 單親父判2年6月刑定讞

莊姓男子離婚後獨自照顧3歲大的兒子，因懶得換尿布，竟拿線繩綑綁兒子陰莖，幼兒園老師發現男童陰莖瘀傷腫脹，通報高雄市家庭暴...

法官之死／法官協會今頭七發起白花運動 士院同步繫黃絲帶

士林地方法院法官李昭然上周墜樓身亡今頭七，中華民國法官協會將在今午12時發起「白花追思運動」，建議法官在各所處法院大門口...

影／白花運動...法官李昭然的老師獻祝禱文 王梅英：所信的道已守住

士林地方法院法官李昭然墜樓，法官協會今發動「白花運動」，台北地方法院多名法官在川堂耶誕樹獻上花與卡片；院長王梅英與李昭然...

台積電前工程師龐氏騙局吸金65億 投資客皮箱裝千萬現鈔...檢調咋舌

台積電林姓前工程師離職後成立翔勝不動產投資公司，一邊向中小企業放貸收利息，再和投資人佯稱年利息高達18％，5年吸金65億...

影／「5條通」男躲藏半年 耐不住邀約KTV歡唱被南警逮正著

台南23歲黃姓男子去年11月起陸續因妨害秩序、詐欺及洗錢防制法等5案，陸續遭台南、高雄等院檢發布通緝。他低調躲藏數月，昨...

持刀殺死酒店小姐還性侵不想讓國民法官審 北院裁定駁回

男子陳冠霖2023年3月持水果刀刺殺酒店小姐致死、性侵得逞，台北地檢署依殺人等罪起訴陳，案件進入國民法官審理程序，陳的律...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。