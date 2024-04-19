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法官之死／法官協會今頭七發起白花運動 士院同步繫黃絲帶
士林地方法院法官李昭然上周墜樓身亡今頭七，中華民國法官協會將在今午12時發起「白花追思運動」，建議法官在各所處法院大門口適當地點獻上白色花朵或花束，表達思念與祝禱之意，士院表示，將替同仁準備白色鮮花及黃色絲帶，依同仁意願在法院大門同步繫上黃絲帶，追思李法官。
中華民國法官協會日前在官網上貼文表示，將在事件滿一周時，4月19日中午12時，一起放下手邊工作，自行到所處法院大門口等適當地點，獻上白色花朵（如白菊花）或花束，表達思念及祝禱之意。
另，法官們若有想對李法官及家屬表達的話語，可透過法官協會，以具名或不具名方式將文檔傳送至協會電子郵箱（jaroc@judicial.gov.tw）、傳真到協會（02-23830247）、或至協會官網製作的表單、協會臉書留言，留言至4月30日中午12時截止，協會將蒐集後整理、編訂成冊，於告別式時交給家屬，代表法官群體們無盡的追思，送李法官一程，「我們永遠與你同在，希望你不孤單，也盼家屬珍重。」
士林地院今表示，中午12時將替同仁準備白花、黃絲帶，依同仁意願配合白花運動，也將同步在法院門口繫上黃絲帶，追思李法官。
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