剴剴遭虐死案／保母訪視指引 衛福部下周修定

衛福部在剴剴案發後提出要修改保母訪視指引，衛福部社家署表示，已於4月1日舉行第一次會議，會中共識提高全日托訪視次數為6次，依對象有不同訪視頻率，細節將於下周開會決定。圖／聯合報系資料照片 一歲男童剴剴去年遭兒福聯盟媒合的合法保母虐死，引發國人重視。衛福部於案件爆發後，表示將修改保母訪視指引。衛福部社家署昨天表示，已於四月一日舉行第一次會議，會中共識是提高全日托保母訪視次數，從現行四次增全年六次，且依對象有不同的訪視頻率，下周開會討論執行細節。

依現行規定，居家保母初次收托兒童，訪視頻率為一年四次，且首次訪視必須在收托一個月內，此為訪視頻率下限。衛福部社家署長簡慧娟表示，本月一日的會議主要就訪視頻率、輔導機制進行討論，提高保母訪視次數後，下一步是制訂工作指引，將邀集地方政府、民間團體提出意見。

衛福部長薛瑞元曾提出，應在訪視指引中訂定觀察事項，下周會議將一併討論；而增加至全年六次訪視的對象，並非針對所有全日托兒童，目前將討論納入照顧困難、年紀較小者，但仍未定案。

保母訪視由居家托育服務中心的訪員執行，托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴表示，目前社家署訂定的訪視指引，內容相當簡略，若缺乏標準化指引內容，僅單純增加訪視次數，無助於提升托育安全，建議衛福部訂定托育訪視細節項目，讓訪員有所依循。

黃喬鈴表示，彭婉如基金會曾提出詳細的訪視內容，包括托育環境是否通風良好、溫度適中，觀察孩童作息、保母備餐過程及期間孩童如何安置，以及孩童受照顧情形、發展情況等，目前社家署版本僅列入較抽象的項目，應該明列續項，才有機會揪出托育危機。

另外，為確保托育安全，地方政府可依規定建立居家托育人員名單，供安置媒合機構運用，名單內的保母必須經過特殊教育訓練。外界認為，剴剴案發生的關鍵之一，是台北市政府考量寄養、安置機構資源足夠，未制定托育人員名單。

簡慧娟表示，衛福部訂定「地方政府運用居家托育人員安置兒少處理原則」，供地方政府參考運用，如有居家托育人員安置兒少，依該處理原則要建立居家托育人員名冊，規定有一定的資格與條件。