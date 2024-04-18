台南某國小前校長去年7月遭檢舉，熊抱實習女教師強吻，經制止後還毛手毛腳，甚至將手伸入外褲內撫摸下體，還對她說「要當你的男人」，女師礙於其校長身分，可能影響教甄時錄取與否情緒大受影響，最後仍在家人陪同下報警。而前校長認罪與女師調解成立，賠償20萬獲緩刑。

然而，台南市教育局經2個月調查，去年10月間對他做出終身解聘的行政處分，並通報全國不適任教育人員。教育局指出，目前當事人針對上述決定，執行救濟程序中。

檢警調查，時任國小校長的他以實習即將結束為由，聯繫女師至教室外無監視器處，違反其意願，直接以嘴、舌頭親吻其嘴唇，一手環抱腰際，另手則摸屁股，她欲掙脫之餘，還告知「希望校長清楚人與人之間的界線」，但對方仍說「再一下」等語，之後才停下動作。

未料，女師往教室門口走去，校長再次以雙手從後方環抱，將手掌交叉置在胸部側邊，撫摸腹部等，甚至將左手往下伸入外褲內撫摸陰部，女方將其左手拉出外褲，還要校長冷靜，但他仍持續說「Promise會照顧你」、「哪裡可以找得到你」等語，之後才放手。

校長仍不死心，還對她說「要當你的男人」，女師再次提醒「你是某個人的丈夫、是孩子的爸爸，請記得你的身分」，而後趕緊離開該處。她返回外地老家後告訴弟弟，並撥打113專線詢問相關程序後，並報警處理。

他坦承親吻女方嘴唇，也承認從後擁抱女方、手放在腰部。他則辯稱，欲與女方成為男女朋友，他誤會女方意思。

案發後，警方在女方短褲採樣褲檔內層微物，經DNA檢測，但因混合型別不明確無法研判，未檢出足資比對男性Y染色體DNA型別，但可證有男性碰觸過女方短褲褲檔內層。

當事人遭教育局作出終身解聘的行政處分後，目前他在工地上班維持家用，原本態度強硬，最後仍向女方致歉，雙方調解成立，賠償女方20萬元完畢，也同意給他緩刑機會。