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麻豆代天府廟務私吞百萬香油錢 買運動彩券全花光

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

麻豆代天府前年1月間發現帳務短少，經查證後，發現65歲王姓廟務人員私吞香油錢，高達101萬9400元，他坦言把錢拿去買運動彩券，花費殆盡，廟方委由律師提告，台南地院審理後，認王犯業務侵占罪處1年2月，未扣案犯罪所得沒收。

檢方調查，王是麻豆代天府廟務人員，業務內容其中之一即代收民眾所給付香油錢款項，本應於每日收受民眾香油錢登簿造冊後，再上繳給廟方財務管理人。未料，他長期來收受民眾交付香油錢後，未繳回廟方而私吞入己。

前年1月12日廟方人員查帳時，帳冊明細及光明燈油香入金傳票等不符，發現未繳回款項高達101萬9400元，即向王查證後查獲。

他坦承，代收民眾所給付香油錢，收受香油錢後未交與廟方，而拿去購買運動彩券。廟方主委及廟務人員證述，王負責代收香油錢，遭廟方查獲侵占上百萬香油錢。

台南地院審酌，王受雇於麻豆代天府，負責代收民眾所給付香油錢，本應忠實於廟方委託，公私分明、克盡職守，竟未能謹守職務分際，心存僥倖，將業務上代收、保管款項侵占入己，並用於球賽簽賭殆盡，嚴重違背誠信及職業道德，並造成廟方損害。

惟念及他犯後坦承犯行，尚知悔悟，兼衡他侵占金額為數不少，迄今未能賠償廟方獲取原諒等一切情狀，依法量處其刑。

麻豆代天府前年1月間發現帳務短少，經查證後，發現王姓廟務人員私吞香油錢上百萬元，簽賭殆盡，經廟方提告，台南地院認他犯業務侵占罪處1年2月，可上訴。圖／聯合報系資料照片
麻豆代天府前年1月間發現帳務短少，經查證後，發現王姓廟務人員私吞香油錢上百萬元，簽賭殆盡，經廟方提告，台南地院認他犯業務侵占罪處1年2月，可上訴。圖／聯合報系資料照片

侵占 台南 彩券 簽賭

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