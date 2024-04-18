保母虐死台中1歲女童「小桃子」 國民法官判9年3月

台中清水區蔡姓保母前年底痛毆朝1歲大姚姓女童「小桃子」，打到她顱內出血死亡，檢方依傷害致死罪嫌起訴蔡，台中地院本周起由國民法官密集審理，昨辯結時姚的父母淚灑法庭，痛訴「保母就是殺人凶手」求判重刑，中院今中午宣判，依傷害致死等罪判蔡女9年3月徒刑，可上訴。

台中地院國民法官今上午12點半宣判，依成年人故意對兒童傷害罪、成年人故意對兒童傷害致死罪等，各判蔡女3月、9年徒刑。蔡女聆聽完後掩面痛哭，久久坐在被告席上一度無法起身，最後在辯護人、法警協助下才還押。

中檢2022年11月9日獲報，追查女童有受虐性腦傷，比對其主要照顧者、相關證據資料後，認定蔡姓保母涉有重嫌，同年月23日拘提蔡到案將她聲押獲准至今，女童住院至同年12月2日死亡，檢方偵結依成年人故意傷害兒童及成年人故意傷害兒童致死等罪嫌起訴蔡女。

全案移審列台中地院第4件由國民法官審理案件，本周起密集審理多日，蔡女否認犯行，其辯護人說，檢方證據不能證明女童傷勢和蔡女有關，蔡從未自白有搖晃、撞擊女童，蔡本身有3個未成年子女，另有房貸壓力很需要保母工作，斷無虐童斷送自己收入動機，主張無罪。

中檢由公訴檢察官張凱傑、黃芝瑋負責蒞庭，並主張就蔡女犯成年人故意對兒童傷害、傷害致死等2罪，建議合議庭量處13年6月至15年6月徒刑。

昨審理時，姚童父親沈痛說，自己是職業軍人在空軍服役，特別珍惜休假回家陪女兒時間，對小孩付出比誰都要多，案發後一直強撐著自己無處宣洩，只能在留守部隊獨自一人時，不斷問自己「我的女兒在哪裡？」原幸福的一家三口就這樣破滅，他甚至一度想逃離、不敢面對這個家。

姚父也說，他好希望這只是一場漫長的惡夢，多盼望醒來女兒就回來了，事發時自己跪在佛祖面前不斷請求，女兒始終沒醒來，沒想到陪孩子長大成了遙不可及的夢想，要法官們給予抹煞小桃子生命的凶手判處最嚴厲的刑責。

姚童母親也當庭崩潰痛哭，她強忍眼淚一邊啜泣說，這是他們第一個孩子，一心只想女兒平安、健康長大，這個平凡的願望竟就遭保母殺死了，她歷經女兒受虐腦傷後2次手術病況一天比一天差，過世後遺體還要解剖，目睹女兒大腦被切開、臟器被拿出來，多希望自己代替她去承受這些痛苦。