快訊

京城銀賣相佳！傳中信金和開發金都來「求親」關鍵在價格

東洋藥品內線交易案 前總經理施俊良等13人起訴、百餘人緩起訴

教育資源分配引爆平板開機戰爭 小校被KPI追著跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北檢起訴涉虐死男童保母姊妹 女社工另案偵辦

中央社／ 台北18日電

男童剴剴疑被兒盟轉介的保母虐死案，兒盟的陳姓女社工涉嫌偽造文書、過失致死等罪嫌送辦。圖／聯合報系資料照片
男童剴剴疑被兒盟轉介的保母虐死案，兒盟的陳姓女社工涉嫌偽造文書、過失致死等罪嫌送辦。圖／聯合報系資料照片

北檢偵辦台北市劉姓保母姊妹檔涉嫌虐死1歲男童，今天偵查終結，依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴姊妹檔，本案適用國民法官參審。

另外，兒福聯盟陳姓女社工涉犯過失致死、偽造文書罪嫌部分，另案偵辦中。

台北地檢署新聞稿指出，劉姓保母姊妹檔犯刑法凌虐兒童妨害身心發展致死罪、成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由致死罪、成年人故意傷害兒童致死罪，本案適用國民法官參審，相關證據及具體求刑於審理程序中提出。

全案起於，劉姓保母去年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉嫌於同年9月1日起至12月23日晚間10時許，對男童犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；男童於同年12月24日凌晨無意識，送醫後傷重不治。

北檢今年1月間聲押劉姓保母獲准，2月間另聲押劉女胞妹獲准。此案爆發後，引發社會各界高度關注，並質疑兒福聯盟訪視報告造假，為保全證據，北檢隨即展開搜索並約談陳姓女社工，訊後諭令陳女新台幣30萬元交保。

兒福聯盟陳姓女社工疑偽造探訪記錄，遭檢方調查，上銬移送震驚各界，基層炸鍋。圖／聯合報系資料照片
兒福聯盟陳姓女社工疑偽造探訪記錄，遭檢方調查，上銬移送震驚各界，基層炸鍋。圖／聯合報系資料照片

保母 國民法官

延伸閱讀

剴剴虐童案偵結 北檢今起訴保母姊妹2人

高雄男嬰疑遭虐重傷 市府密集性抽查托育業者

一次收托3幼童…高雄5個月大男嬰疑受虐「多處骨折」 保母否認遭收押

高雄5月大男嬰疑遭虐「頭骨骨折」命危 保母遭逮羈押

相關新聞

東洋藥品買BNT疫苗爆內線交易 前總經理施俊良等13人遭起訴

士林地檢指揮警調偵辦東洋藥品前員工涉內線交易案，查出共146人涉案，偵結分別依違反證交法等罪嫌起訴、緩起訴處分，其中起訴...

剴剴虐童案偵結 北檢今起訴劉姓保母姊妹2人

去年9月，一歲男童剴剴（化名），經財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會的保母劉彩萱收托卻遭虐待，於12月底送醫死亡。台北地檢署偵辦，今依涉犯刑法第286條第1項、第3項凌虐兒童妨害身心發展致死、兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌，起訴劉彩萱與胞妹劉若琳人，兩人均在押中。本案為北檢起訴國民法官第11案。

自稱張清芳前夫秘書詐孫鵬、狄鶯律師費 「騙扁小子」黃琪判刑6月

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國也要受審機會，假冒歌手張清芳前夫宋學仁秘書介...

板橋車行查個資...行賄南北2貪警 他狡辯誤導雄檢辦案、今起訴求重刑

曾在高雄小港分局任職的宋姓警員，因缺錢與經營二手車行的姜姓好友合作，以每筆千元價碼幫姜男查詢車籍資料，高雄檢方追查後，還...

新聞眼／蔡總統、許宗力卸任留名 賴清德難堪背鍋

死刑是國家重大刑事政策，約八成的民意反對廢死，要求立法院修法無異緣木求魚，廢死支持者轉而求助憲法法庭「抗多數決」，期待用...

北榮名醫鄭宏志涉收回扣 300萬交保

台北榮總神經醫學中心神經修復權威鄭宏志，涉在醫療器材採購時疑勾結醫信公司董事長余家琛等人，從中收回扣，犯罪時間至少十多年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。