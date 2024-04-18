新聞眼／蔡總統、許宗力卸任留名 賴清德難堪背鍋

大法官釋憲廢死問題，教人好奇是蔡英文（右）已告知賴清德（左）要「背鍋」，還是刻意給賴難堪。圖／聯合報系資料照片 死刑是國家重大刑事政策，約八成的民意反對廢死，要求立法院修法無異緣木求魚，廢死支持者轉而求助憲法法庭「抗多數決」，期待用違憲審查宣告死刑違憲。司法天秤近年來傾向被告，現任大法官全由蔡英文總統一人任命，最晚十月底有七人任滿，卸任前無視最新民意卻執意作判決，猶如由遜清小朝廷來決定國政。

賴清德雖當選總統，得票率卻僅四成，民進黨在立法院也沒能過半，正副院長拱手讓人，憲法法庭硬要賴吞下執政後的「人權大禮」，不知是向來傳出素與賴不合的司法院長許宗力別有用心，還是蔡英文與許鐵了心想在歷史上留下「人權總統」、「人權院長」英名？許宗力下台後，執政燙手與他何干？

本次總統大選前，國民黨不斷要求民進黨總統候選人賴清德回應廢死議題，賴表態「三個總統候選人沒有一個提出廢死的政見」，反質疑對手炒作。詎料一月十三日大選才落幕，憲法法庭十二天後就宣布要死刑辯論，不免教人好奇是已告知賴要「背鍋」，還是刻意給賴難堪。

出身台南的綠委林俊憲，三月八日發聲指歐洲各國廢死，但美、日等國保留死刑，每個社會對死刑都有自己的觀點，非一體適用，更強調即使要改動死刑，「也應該是由代表民意的國會來改動」，這些話是不是替新總統傳達心聲，要任期將屆的大法官們自制？在綠營選舉結果不佳的情況下，還以「抗多數決」的模式來否定死刑，憲法法庭的判決正當性更可議。

近年來法院不判死刑、法務部不執行死刑，但社會暴戾未見降低，大法官對被告人權一再給予保障，安分守己的國人相對剝奪感日益增加；受害人何辜，但誰傾聽他們的聲音？殺人狂徒有人權團體幫忙聲請釋憲，相較於被許宗力形容為「散沙」的國民法官案律師，被害人才真的是心如寒灰。

憲法法庭若真廢死，而我國目前尚無終身監禁制度，今年度憲判字第二號「無期徒刑假釋撤銷後執行殘餘刑期」案，判未區別犯罪情節輕重都要再殘刑違憲，大法官已遭批對重刑犯情有獨鍾，此號判決與死刑案連動，未來制度是否形同沒了無期徒刑亦沒了死刑？蔡英文總統上任之初稱要強化社會安全網，但八年來漏接不知凡幾，蔡和大法官們下台前想「承擔廢死重任」，賭上的又是誰的眼淚？