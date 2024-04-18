北榮名醫鄭宏志涉收回扣 300萬交保

台北榮總名醫鄭宏志（右）涉醫療器材採購收回扣弊案，昨以三百萬元交保。記者蕭雅娟／攝影 台北榮總神經醫學中心神經修復權威鄭宏志，涉在醫療器材採購時疑勾結醫信公司董事長余家琛等人，從中收回扣，犯罪時間至少十多年。士林地檢署前天指揮廉政署搜索鄭、醫事檢驗師張文姬及余家琛夫婦，檢方訊後依貪汙等罪嫌聲押四人，法院昨裁定鄭以三百萬元交保、張女五十萬、余男夫婦各一百萬元交保。

法院認為，鄭宏志雖否認犯行、與其他被告陳述有出入，提升案情陷於晦暗不明風險，且涉犯五年徒刑以上之罪，擔任醫師多年有足夠資力逃亡，國外也有不動產；但考量檢方實施通訊監察，扣得相關證物，無羈押必要。士檢表示要研議是否抗告。

六十四歲鄭宏志為國內神經修復與脊椎手術權威，曾替前總統陳水扁妻子吳淑珍診治，過去也曾控訴黃姓小模詐婚，但黃女獲不起訴，兩人離婚收場。

檢廉調查，鄭宏志與長期得標榮總檢驗試劑相關標案的醫信公司關係緊密，醫信負責人余家琛也是台灣檢驗及品保學會理事；鄭宏志、張文姬、余家琛及余妻朱琴珍四人，疑從二○一二年至去年，十多年間藉由多起採購醫療器材案，獲取不正利益。

檢察官前天指揮廉政署搜索約談鄭宏志等四人位在台北、新北的辦公室，及住居所等十二處，查扣相關證據，檢察官經漏夜訊問，認定四人涉犯貪汙治罪條例「購辦公用物品舞弊」、「公務員利用職務詐取財物」，及刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書、商業會計法填製不實會計憑證等罪嫌，有滅證、勾串共犯與證人之虞，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

但法院認為四人均無羈押必要，昨晚先裁定張文姬五十萬元交保，接著余男夫婦各一百萬元交保，最後也裁定三百萬元交保，均限制住居、出境、出海。

榮總昨指出，檢廉赴北榮調查鄭宏志幾年前採購醫療器材疑有不法情事，院方完全配合提供資料，希望釐清真相，如有不法絕不寬容，將立即停止特約醫師執行臨床業務的權利，全案偵查不公開，恕難說明。