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北榮神經修復名醫涉醫材採購弊案聲押 法院命300萬元交保

北榮神經修復名醫涉醫材採購弊案聲押 法院命300萬元交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北榮總神經醫學中心神經修復權威鄭宏志，遭控涉醫療器材採購弊案，疑勾結醫信公司董事長余家琛等人收回扣，士林地檢署依貪汙等罪嫌聲押，士林地方法院今開羈押庭，庭後諭知鄭醫師300萬元交保，余男夫婦各100萬、醫事檢驗師張女50萬元交保候傳。

士林地院認為，鄭宏志否認犯行，且與其他被告陳述有所出入，已提升案情陷於晦暗不明的風險，鄭涉犯罪輕5年徒刑以上之罪，且擔任醫師多年，應有足夠資力以供逃亡，國外也有不動產等，考量檢方已實施通訊監察，並扣得相關證物，認無羈押必要，命300萬元交保，限制住居、出境、出海，偵查中不得接觸、交付物件給其他被告。

余家琛部分，雖坦承部分犯行，但供詞部分和其他被告尚有出入，且今年2月申請台胞證，在福建尚有親屬，命100萬元交保，其妻子朱女也100萬元交保，均限制住居、出境、出海。

醫檢師張文姬坦承犯行，但對於重要案情供詞與其他被告有出入，涉犯5年徒刑以上之罪，且已安排出境計畫等，命50萬元交保，限制住居、出境、出海。

士林地檢署偵辦北榮醫材採購弊案，鄭宏志涉嫌勾結廠商收回扣，舞弊犯罪時間從2012年至去年，從採購案中獲取不正利益。

昨檢廉搜索鄭等人位在台北、新北辦公室、住居所等12處，查扣相關證據，經檢察官經漏夜訊問，認定鄭宏志、醫信負責人余家琛、余妻子朱琴珍、醫事檢驗師張文姬等4人，檢方認定，4人涉犯貪汙治罪條例「購辦公用物品舞弊」、「公務員利用職務詐取財物」及刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書、商業會計法填製不實會計憑證等罪嫌，且滅證、勾串共犯與證人之虞，且有逃亡之虞等。

台北榮總神經科權威醫師鄭宏志。圖／翻攝鄭宏志臉書
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