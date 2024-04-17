台版柬埔寨案團滅…主嫌「藍道」再搞詐團騙2千多萬 32起詐欺罪判刑

台版柬埔寨主嫌「藍道」杜承哲，再傅榆藺等人落網，另起爐灶在北市文山區設立詐團，詐32人騙2千多萬元，期間為防止黑吃黑，涉透過台北市大同分局寧夏路派出前所長葉育忻，拿到偽造的士林地方法院表單，誤導境外機房成員。士院今針對詐欺案部分宣判，杜承哲犯32起加重詐欺罪，各處1年4月至1年11月不等徒刑。

此案士檢方去年6月第二波起訴杜等8人，案件爭點繁雜牽涉相關專業知識，裁定不行國民參與審判，案件分為台版柬埔寨求職詐騙三死案、貪汙、及詐欺三部分審理，今士林地院針對詐欺罪部分宣判。

判決指出，2023年2月杜承哲另起爐灶，由洪俊杰負責在台北文山區經營水房，杜隱身幕後牽線境外詐欺機房給洪，洪召募林晏齊加入詐團，並接洽「小余」介紹人頭帳戶提供者介紹人（車商），取得人頭帳戶後，交給境外詐欺機房，讓不詳詐團施用詐術詐騙32人，不法金額2233萬9316元。

王昱傑、林晏齊則是驗車手，負責第一層帳戶轉至第二層帳戶，再由後端詐團將第二層帳戶贓款購買虛擬貨幣，最後，洪俊杰從後端詐團對帳、取回虛擬貨幣，依照協議報酬比例，打至境外機房指定的虛擬貨幣錢包，及後端詐團，製作金流斷點，隱匿犯罪所得去向。

杜承哲取得收水總額1%報酬，洪俊杰月薪15萬元、王昱傑8萬、林晏齊2萬5千元。2023年3月6日在台中的控房由陳姓控員等人，非法囚禁人頭帳戶提供者，同樣手法，手銬、腳銬、以毛巾塞嘴巴後捆上 膠帶等方式拘禁，直到2日後警方破獲。

杜承哲對詐團成員說「不認真就打，學 不會就打，愛的教育是沒有用的，3天沒開單就直接拿鐵鎚敲手指，5天沒開單抓他頭髮去撞牆」 洪則對控房說「我是做強控，簡單來說就是別把車主當人看，你們要做的就是去指定的地方接車主，一進去就先壓制車主手銬眼罩口罩」

杜承哲、洪俊杰、林晏齊擔憂「黑吃黑」，使境外詐欺機房誤認贓款已為警查扣，杜在去年4月7日從前寧夏派出所長葉育忻取得偽造「士林地方法院交保單」轉交給洪，洪再轉給林交給境外機房成員。

合議庭認定，杜承哲等4人正直青年，在前案查獲後不知收斂，另起爐灶由洪招募林加入詐團，處理詐欺水房，集結境外詐欺機房、虛擬貨幣洗錢後端團隊、控房人員等犯罪，組織化分層分工，讓詐欺金流難以查緝，且杜等人不惜勾結司法警察，偽造本院交保單等。

合議庭認定，杜承哲、洪俊杰、王昱傑、林晏齊詐騙32人，各犯下32起「三人以上共同詐欺取財罪」每罪各處1年1月至1年11月不等徒刑。