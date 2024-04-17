榮總名醫涉採購弊案遭控貪汙 廠商100萬、醫檢師50萬交保

台北榮總神經醫學中心神經修復權威鄭宏志醫師，遭控辦理醫院採購案，勾結醫信公司董事長余家琛，犯罪時間至少橫跨10年，士檢今聲押鄭宏志等4人，士林地方法院開羈押庭，稍早余家琛100萬交保、醫事檢驗師張文姬50萬元交保。

士檢偵辦北榮醫師與醫信公司採購弊案，昨天指揮廉政署搜索鄭宏志醫師等人，位在台北、新北辦公室、住居所等12處，查扣相關證據，約談鄭宏志醫師、張姓醫檢師、廠商負責人余男及其配偶朱琴珍。

醫信有限公司董事長余家琛，同時也是台灣檢驗及品保學會理事，余男妻子朱琴珍，2人一同被列為貪汙案被告。