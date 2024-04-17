昔替扁嫂看診…「北榮神經修復權威」遭控勾結廠商 士檢聲押4人

台北榮總神經醫學中心神經修復權威鄭宏志醫師，曾替前總統陳水扁妻子吳淑珍看診，被稱作神醫。鄭醫師遭控涉辦理醫院採購案期間，夥同醫事檢驗師，勾結醫療器材廠商，遭士林地檢署約談，檢方漏夜訊問後，認為鄭宏志與余姓廠商等4人，犯嫌重大有滅證、串供、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

士檢偵辦醫師、醫事檢驗師，辦理醫療衛材採購涉嫌詐取財物等罪嫌，昨天指揮廉政署搜索鄭宏志醫師等人，位在台北、新北辦公室、住居所等12處，查扣相關證據，約談鄭宏志醫師、張姓醫檢師、廠商負責人余男及其配偶朱女。

檢方漏夜訊問，認定鄭宏志等4人，涉犯貪汙治罪條例「購辦公用物品舞弊」、「公務員利用職務詐取財物」及刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書、商業會計法「填製不實會計憑證」等罪嫌，且滅證、勾串共犯與證人之虞，且有逃亡之虞等，今向法院聲請羈押禁見。