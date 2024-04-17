虐童7年判2年4月定讞 補習班負責人林漢凌今發監執行

美語教學補習班負責人林漢凌、女老師劉蕓德、金智儀長期虐待梁姓男童，包括抓腳踝在空中旋轉丟出、冬天脫光洗冷水澡、壓頭入水等；最高法院依妨害幼童發育罪判林女2年4月徒刑定讞。台北地檢署今天傳喚林漢凌到案發監執行。

一審依成年人故意對兒童犯傷害罪判劉女6月得易科罰金之刑，依故意對兒童犯傷害罪判金女6月徒刑，得易科罰金，緩刑4年。兩人未上訴而確定。

檢方調查，梁童2006年至2013年在補習班就讀，當時2歲，被3人以「十大酷刑」虐待，像強壓頭進水、搬書及刷廁所等不當勞動、罰半蹲，蹲不好就交互蹲跳，以軍中「桂河大橋」跨椅懸空雙手苦撐數分鐘。

梁童冬天脫光被要求站在洗手槽沖冷水、被抓腳踝在空中旋轉丟出，拇指還被撞斷；林等人或稱梁童身體有細菌，必須隔離不准入教室、不能喝水及小便、不准吃午餐和點心、逼吃發霉麵包、麻辣燙、酸辣湯、用愛心小手暴打全身、命他不准用桌椅，只能趴地上寫字。

梁童2014年11月間從媒體得知其他幼童遭虐，回憶起就讀時期恐懼，身心出現異常，父母帶往醫院，確診罹患長期創傷後壓力症（PTSD）。

林女3人否認犯行，檢方依梁母保留當年受虐照、補習班多名老師作證、梁童就診紀錄及診斷證明書，依法起訴。