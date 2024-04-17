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影／高雄女闖紅燈直衝車陣 路口撞得人仰馬翻釀5傷
高雄張姓女子昨晚騎機車闖紅燈，她駕駛機車直接衝入車陣，如同打保齡球一般，將綠燈起動的機車騎士撞得人仰馬翻，造成5人受傷。確實肇事原因由警方調查。
昨天晚間6時30分左右，張姓女子（33歲）騎機車沿高雄市苓雅區中正二路，經過中正二路與民族二路口，其他同向汽機車見紅燈都已經停車，她卻加速硬闖紅燈肇禍。
張女直衝進路口，穿過民族二路到對街時，原本在民族二路停等紅燈的機車騎士們，見綠燈亮起加油起動，張女來不及煞車，直接撞入車陣，她與另4名機車騎士撞得人仰馬翻都受傷，幸好所有人都只是擦挫傷，都自行就醫。
警方據報到場，對張女等5名騎士酒測，都沒酒駕，調閱相關路口監錄系統畫面，發現張女闖紅燈肇事，依違反道路交通管理處罰條例開罰單，可罰1800元至5400元罰鍰。張女也須在交通大隊確認肇責後，負起肇事責任。
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