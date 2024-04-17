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法官蔡明宏涉猥褻風波延燒 司法6巨頭遭告發偵辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地院前審判長蔡明宏，陷猥褻風波遭停職，因分別載女書記官、女法官上陽明山猥褻，遭依強制猥褻罪嫌起訴，案件由北院審理中。此案延伸出有民眾告發，蔡明宏涉案犯行橫跨16年，時任司法院長、士林地方法院院長涉嫌包庇此事，一口氣告發歷屆院長們等6人，士林地檢署今證實，目前案由不詳，已分他字案偵辦中。

士檢指出，日前接獲民眾告發司法院前院長賴英照、謝在全、賴浩敏，及士林地院前院長陳宗鎮、吳水木、吳景源，共計6人，但案由不詳，目前簽分他字案，由檢察官調查釐清。

司法官訓練所第26期結業的蔡明宏，曾任審判長、行政庭長，2007年性騷女書記官後，卸下行政庭長，在士院任職長達30年，堪稱士院最資深法官，蔡的案件已移轉北院審理。蔡明宏日前出庭否認犯行，他強調「天地神都知道」將在訴訟程序上力爭清白、證明冤屈。

全案起源於，去年六月司法官論壇一篇「妳不孤單」文章爆料，資深男法官「蔡董」開車載女法官上陽明山，在車上涉「不只一輪騷擾行為」。蔡也發文發毒誓「我如果有性騷行為，我用我全部生家性命賭上任何詛咒」士院調查後認定成立性騷擾，送法官評鑑委員會審議，法評會決議由司法院移送職務法庭審理，建議撤職，蔡去年遭停職。

士檢起訴，2007年間，蔡時任行政庭長，藉口查看淨山活動路線，開車載著女書記官上陽明山，至人車稀少的避車彎，於車內涉環抱、頭貼胸部吸吮，女書記官氣憤制止，蔡稱「再五分鐘就好」女書記官衣衫不整驚嚇逃下車，後續在蔡怒視下又上車，由蔡男開車送回家。

第二案為，前年11月，蔡邀約女法官到陽明山上土雞城用餐，犯後以類似手法開車至避車彎稱「頭暈需要暫時休息」涉用力揉捏女法官左手腕詢問舊傷，又涉掐捏大腿、隔褲子摳碰私處得逞，女法官驚慌翹腳防護，稱下午要評議案件，拜託蔡趕快載她回法院。

法官蔡明宏性騷擾的女同仁已達5人，監察院通過彈劾，蔡稱遭「集體誣陷」。資料照片。記者王宏舜／攝影
法官蔡明宏性騷擾的女同仁已達5人，監察院通過彈劾，蔡稱遭「集體誣陷」。資料照片。記者王宏舜／攝影

司法官 司法院 猥褻 陽明山

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