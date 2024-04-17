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影／制度不良壓垮法官？民團呼籲司法院要有更多作為

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導

台灣公民人權聯盟上午舉行「給許宗力院長的一封信─制度不良導致司法癱瘓、壓垮法官」記者會，除了對許宗力提出批評，也呼籲司法院要有更多作為，才能解決眼前的困境。

針對日前士林地院李姓法官跳樓事件，引起社會震驚，司法院長許宗力特別寫了一封公開信給法官，除了對李姓法官及其家人表示哀悼，也針對法官工作負擔過重問題提出許多解方，內容大致可歸納為二點，一為爭取增加人力，二是推動減輕法官工作負擔的制度改革，包含「限縮刑事第三審上訴」、「修正民事訴訟的訴訟費用規定」、「防杜濫訴」、「推動金字塔刑事訴訟制度」等。

台灣公民人權聯盟常務理事陳為祥表示，治病必須症下藥，我們不禁要問，許院長開的解方有對症下藥嗎？會不會反而加重病情？台灣的法官真的不足嗎？陳為祥指出，根據司法院 2021年統計，台灣法官人數共 2129人，相較之下，日本人口為我國5~6倍，法官人數為3800人，僅為台灣的1.8倍，韓國人口約為我國2.5倍，法官人數3126人，僅為台灣的1.5倍。顯見台灣的法官人數不但沒有不足，反而比日韓高出甚多。

但為何台灣法官的工作量還是超出負荷？陳為祥表示，最根本的原因為制度設計不良，例如容許檢察官濫行起訴或上訴，最高法院不自為裁判一再發回，國民法官審判一次要三個法官全程參與還要寫判決書，其次是勞務不均，例如商業法院及公務員懲戒法院案件較其他法院少很多，而且許多優秀法官被調到司法院做行政工作（調院辦事），這些問題沒有解決，增加再多法官也沒用。

台灣公民人權聯盟常務理事陳為祥（右）表示，治病必須症下藥，但許宗力院長開的解方有對症下藥嗎？台灣的法官真的不足嗎？記者杜建重／攝影
台灣公民人權聯盟常務理事陳為祥（右）表示，治病必須症下藥，但許宗力院長開的解方有對症下藥嗎？台灣的法官真的不足嗎？記者杜建重／攝影
台灣公民人權聯盟上午舉行「給許宗力院長的一封信─制度不良導致司法癱瘓、壓垮法官」記者會，除了對許宗力提出批評，也呼籲司法院要有更多作為，才能解決眼前的困境。記者杜建重／攝影
台灣公民人權聯盟上午舉行「給許宗力院長的一封信─制度不良導致司法癱瘓、壓垮法官」記者會，除了對許宗力提出批評，也呼籲司法院要有更多作為，才能解決眼前的困境。記者杜建重／攝影

司法院 許宗力

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