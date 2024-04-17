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不爽被拍臉叫醒竟打死友人 台中男傷害致死拒讓國民法官審理

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中羅姓男子不滿睡夢中被魏姓友人拍臉叫醒，一氣之下竟活活打死對方，被依傷害致死罪嫌起訴，列台中地院第10件國民參審案；但羅、魏的家屬均拒由國民法官審理，中院考量羅均認罪且案情、量刑無重大爭議，彰顯國民感情之餘更應優先考量被害家屬意見，裁定本件不行國民參審。

台中地檢署調查，羅男（62歲）2023年4月4日晚上8點多坐在豐原區1處檳榔攤前打瞌睡，魏路過就拍他臉頰叫醒他，羅不滿被打擾和魏大吵，還用力將魏摔在地上出腳猛踹頭，魏當場大腦創傷性出血、臉骨折，送醫搶救2天死亡，檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴羅。

羅男具狀主張，對檢方起訴均不爭執，當天因肢體衝突才打死人，但本件非酒駕致死等一般國民常於新聞聽聞之事，且酒駕致死判決結果是否合理、或不透明等均為國人關心，但他和魏男是相識7、8年朋友，量刑上應無重大爭議，是否有彰顯國民參與審判價值重要，實屬有疑。

台中地院查，羅男開準備程序庭時均認罪、不爭執，並希望不行國民參與審判程序。魏的家屬也說，如果羅全部認罪，同意和他調解，也希望不行國民參審程序。台中地檢署檢察官也說，尊重魏男家屬意見。

中院指出，羅男認罪、不爭執，本案事實認定、適用法律及量刑都無重大爭議，而被害家屬就羅男犯罪所生損害、犯後態度等，造成的傷痛及心路歷程，是最深刻切身感受體悟，國民參審固然得以反應國民正當法律感情，但仍應「優先考量被害家人家屬對訴訟程序、量刑意見。」

中院說，羅、魏是朋友關係，魏的家屬也表明不希望採國民參與審判程序，因此本案是否須由國民參與審判，仍有探討餘地。

中院聽取檢察官、羅男、魏男家屬等意見，考量本件無重大爭議，斟酌反應國民法律情感意義，平衡兼顧當事人權益與資源有效利用，裁定本件不行國民參與審判。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

傷害罪 國民法官 檢察官

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