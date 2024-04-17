法官之死／19日頭七 法官協會發起「白花運動」

李昭然法官辦公室外，士林院檢同仁主動送鮮花悼念。本報資料照

士林地方法院法官李昭然，不堪工作壓力墜樓，享年38歲，法院同仁主動在其辦公室門口放置各式白色鮮花悼念。對此，中華民國法官協會將在事件滿一周4月19日發起「白花運動」，建議法官們可在所處大門口等適當地點，獻上白色花朵、花束，表達思念與祝禱之意。

據悉，士林院檢同仁在4月12日得知噩耗，李法官辦公室熄燈，有司法官不捨昔日的同事，首先將來自陽明山的白色海芋花束放置李法官辦公室門口，不少同仁見狀，搬來桌子，且自動自發送上各種花束，白色菊花、白色百合花、白色玫瑰等鮮花，走廊飄出陣陣花香。

中華民國法官協會在臉書上發聲明，士林地院李法官不幸離世，震撼了各界，也讓長期過勞的法官群體們，傷慟之心無以言表，法官們很想以某種方式對李法官及其家屬致上最深的哀悼之意。

法官協會理事長代表協會先行向家屬致哀後，考量家屬心情建議「我們一起在事件發生滿一周的4月19日中午12時，放下手邊工作，自行在所處法院之大門口等適當地點，獻上白色花朵（例如白菊花）或花束，以表達思念與祝禱之意」

法官協會指出，法官們如果有想對李法官及其家屬表達的話語，可以透過法官協會，用具名或不具名的方式，將文字檔傳送到協會電子郵件信箱（jaroc@judicial.gov.tw）、傳真到協會（02-23830247)、或至協會官網製作的表單、協會臉書留言(至4/30日中午12時截止)，協會將蒐集後整理、編訂成冊，於告別式時交給家屬，代表法官群體們無盡的追思，送李法官一程，我們永遠與你同在，希望你不孤單，也盼家屬珍重。

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