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入金機洗錢 花蓮市代會主席涉詐

聯合報／ 記者蕭雅娟朱漢崙／台北報導

花蓮市民代表會主席李振瑋（左）涉嫌洗錢等罪，可疑金流高達八千萬元。記者蕭雅娟／攝影
花蓮市民代表會主席李振瑋（左）涉嫌洗錢等罪，可疑金流高達八千萬元。記者蕭雅娟／攝影
花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌設空殼公司替假投資詐騙集團洗錢，公司帳戶經手可疑款項八千萬元，交由張姓男子購買泰達幣轉至境外。因現金量大，張在家放兩台向保全公司租用的入金機，以存進紙鈔。刑事局搜索查獲國內首件入金機洗錢案，拘提十二人依詐欺等罪嫌移送。

檢方命李、張各一百萬元交保，其他人五至十萬元交保。

警方調查，四十歲李振瑋二○二二年七月購買建設類空殼公司，變更為網路資訊類，向銀行開設公司帳戶；詐團以投資股票、虛擬貨幣等騙被害人匯款，上網轉帳四層至李的公司戶，由李或李的助理領出，面交給自稱虛擬貨幣商五十歲張姓男子，或轉帳至張的吳姓妻子帳戶。

張獲得款項後，將等值泰達幣轉至李在非虛幣交易所開設的電子錢包，李再透過同夥轉至境外錢包。因為現金量大，張向保全公司租用兩台入金機，放在台中市住家，每月每台租金二萬三千元，每台可存入八千張紙鈔，換算最多可存八百萬元，保全公司會派員至張的住家打開入金機收取現金，清點後再將款項匯至張的公司帳戶。

警方清查，李的公司戶經手八千萬元，其中一千九百萬元是詐欺贓款，有廿二人被害，張經手每筆抽取百分之五至十佣金。

刑事局偵二大隊第三隊追查，上月十九日在台北、新北、桃園、新竹、台中搜索，拘提李、張、吳及車手、水房成員、人頭共十二人，依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送。李、張稱，從事虛擬貨幣交易，不知收到詐騙贓款。

官警說，這是國內首度查獲入金機洗錢案，入金機就像「只有存款功能的ＡＴＭ」，犯罪分子以入金機洗錢，應是避免赴銀行存入大筆現金引起懷疑，也避免被「黑吃黑」打劫。

銀行局副局長林志吉說，將進一步了解銀行是否涉入，銀行不會隨便設置入金機，而是會進行客戶審查，檢視營業規模等；通常設入金機要有大量現金流，受理設置入金機業務的國銀有五、六家，每家設置入金機個數不到十家，以醫院、百貨公司、賣場為主。

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