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紙條洩密 律師幫詐團律師遙控接案
律師鄭鴻威涉嫌長期回傳偵訊內容給詐騙集團主嫌而洩密被收押，羈押禁見期間，透過律師劉育年利用接見特權，將自己的通訊軟體ＴＥＬＥＧＲＡＭ帳號及密碼，洩漏給家人與助理，要助理與客戶保持聯繫。台北地檢署上月搜索約談劉，昨依洩漏國防以外之秘密罪起訴，向聲請法院簡易判決。
檢方偵辦一件投資理財詐欺案，查獲詐騙集團車手，從扣案手機發現律師李明潔、楊雅涵等趁陪偵時，記錄訊問筆錄內容、影印或翻攝卷證資料，傳給律師鄭鴻威，鄭再傳給詐團主嫌，協助逃過法網。
檢方執行數波搜索約談，聲押鄭及律師黃耕鴻等人獲准。
鄭今年二月二日被法院裁定收押禁見，利用律師接見特權，同月七日至廿七日間，將ＴＥＬＥＧＲＡＭ帳號、密碼及交辦助理處理客戶事務的紙條，多次郵寄給律師劉育年，由劉轉知鄭的家人及助理林佳毅。
鄭手寫紙條交辦事務，包括要家人翻攝信紙輾轉將帳密資訊傳給林，要林使用他的帳號繼續聯繫客戶，還指示楊姓律師繼續承接詐團陪偵案件。
檢方搜索約談林，聲押獲准，從他手機查獲鄭寄給劉的紙條翻攝照片，發現劉涉嫌以律師身分，為收押禁見的鄭嫌居中傳遞相關訊息給其家人和助理。
上月搜索劉在律師事務所的辦公桌，劉到案坦承，檢方訊後請回，昨依洩密罪起訴。
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