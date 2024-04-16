周典論涉500萬助郭台銘總統連署案 首開庭稱心臟不適

國民黨屏東縣議長周典論涉以500萬元助郭台銘總統連署案，今天在屏東地院進行首次準備程序庭，周典論喊冤，過程中因心臟不舒服一度暫停，律師則盼視身體狀況予以交保。

周典論為求鴻海創辦人郭台銘參選總統連署能順利通過門檻，去年9月在新園鄉住處，陸續交付共新台幣500萬元給潮州鎮長周品全，並叮囑要以「老鼠會方式拉人」，每10份連署書5000元，遭屏東地檢署依違反總統副總統選舉罷免法起訴，今天下午3時許在屏東地方法院進行準備程序庭。

過程中，周典論向法官表示「心臟不舒服」，一度暫停開庭，休息30分鐘後復庭；周典論的兒女均到場，憂心父親身體狀況。

周典論委任律師強調，這些金錢是用來推動連署工作費，並非給連署人；另外，統計周品全、陳姓秘書及黃姓堂主等相關人的偵詢內容，發現有15次委任律師均不在場，比例過高，因此要聲請提供錄音光碟及監視器畫面。

委任律師則提及，周典論患有心臟疾病，去年4月檢查發現心血管有阻塞69%，研判這1年來已經阻塞超過70%，醫學判斷需裝設支架，目前服用阿斯匹靈抗血栓，希望以身體狀況考量，予以交保。

周典論涉案後，於去年12月遭收押至今。法官訂於5月7日進行延押訊問庭、5月28日開準備程序庭。