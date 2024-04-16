老廚師酒駕不繳19.8萬元罰鍰 保單被扣憂拿不到理賠秒結清

一名有多次酒駕前科的六旬林姓老廚師，先前4年內5度酒駕，甚至為此入獄仍不知悔改，去年1月20日晚間再度於新北市新莊區酒駕為警查獲，卻不繳交拒絕酒測、無照駕駛及強制險過期共19.8萬元罰鍰。直到行政執行署新北分署扣押林男壽險保單，林男正因酗酒住院，擔心影響理賠，才趕緊委託友人代為繳清。

新北分署指出，林男曾於2013年9月至2017年10月，4年內5度酒駕，遭檢方依刑法公共危險罪起訴，法院判處4至6月不等徒刑，除部分易科罰金外，還因此入監服刑年餘。去年1月20日19時20分許，林男再度無照騎乘機車，在新北市新莊區遭警查獲酒駕。

因林男遲不繳納相關罰鍰，案經移送新北分署執行，於去年1月間扣押壽險理賠金給付請求權及保單價值準備金，同時發函通知林男就保險強制解約一事表示意見。

不料一名林男友人出面向書記官表示，先前擔任廚師的林男有酗酒習性，之前多喝高粱酒，近來因經濟拮据，改喝平價米酒，導致肝功能受損日前住院就醫，他獲悉保險將被解約，擔心自己住院無法獲得保險理賠，未來也失去保障，因此特別委託友人到場繳清全部罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康