小三喊「愛愛排毒」和人夫裸體滾床單 下場出爐

台中陳姓女子明知高姓男同事已婚，仍介入其家庭和高交往，因高的妻子驚見先生LINE中有大量和陳女鹹濕對話、床上合照，對陳提告求償100萬元；法院查，陳女傳「需要愛愛排毒」，高還回「我雞雞有毒」等語，還在床上裸體合照，足證明2人曾性交，判陳女應給付高妻40萬元，可上訴。

高妻控訴，陳女明知她先生已婚有家室，因工作關係和高男交往介入她家庭，自己偶然看到先生手機訊息中，陳女竟然稱呼她先生「老公」，後來使用電腦又發現先生LINE沒登出，經查看對方和陳女對話紀錄，才驚覺有大量親密對話、照片等，認為陳侵害她配偶權求償100萬元。

陳女抗辯稱，高妻提出的LINE對話紀錄、照片等，都是未經高男同意所取得，屬於非法取得證據，主張無證據力，也無足證明她和高有性行為，彼此僅是友好關係。

台中地院指出，高妻未經先生同意取得對方LINE對話、照片，就算有侵害高隱私疑慮，但非以強迫手段得，侵權態樣輕微，且配偶間生活上隱私權，在配偶應互負忠誠義務下，應有所退讓，經衡量後仍認為有證據力。

法院勘驗高男、陳女LINE對話，發現陳女說「需要愛愛排毒一下」，高回「我的雞雞有毒」、「先自己擦藥」，陳就說「好吧，那最近不愛愛了」，高還說「帶個套子，不能吃是一定的」。