快訊

YouTube宣布打擊第三方擋廣告APP！抓到影片全部不讓你看

新北某國中驚傳墜樓意外 國三男學生3樓墜下雙腿骨折送醫

台中「和牛EMPEROR」使用過期食材遭勒令停業！ 衛生局重罰144萬「還會往上加」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緬甸茶冒充台灣茶比賽竟還獲頭等獎 嘉縣茶行夫妻獲利百萬遭訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣某茶葉公司涉嫌以緬甸茶上萬台斤違法進口台灣，以境外茶參加嘉義縣某農會、製茶工會等舉辦茶葉競賽，獲得優良獎、頭等獎等，再以獲獎頭銜於網路平台販售給不知情消費者，前後牟利101萬元；案經調查局查獲，檢方偵結，將負責人李女、丈夫許男及友人黃男等3人依違反食安法等罪嫌提起公訴。

檢調查出，李女（48歲）與丈夫許男（47歲）於嘉義縣經營茶葉公司，李女擔任負責人，自2019年12月間起至2023年8月間，購入產地緬甸的境外茶葉運輸來台上萬台斤，再以公司及2人名義，假冒為阿里山茶區生產的高山茶，參與鄉農會及製茶工會舉辦的茶葉競賽暨展售促銷活動，分別獲得「青心烏龍組-優良獎」、「青心烏龍組-頭等獎」、「青心烏龍組-貳等獎」等品級，而由不知情鄉農會、製茶工會依得獎品級代為密封包裝為產地標示「台灣」之「○○○高山茶」禮盒，夫妻領回後，對外販售。

檢調發現夫妻倆另外透過直接分裝假冒或攙混台茶後分裝的方式，將產地為緬甸的境外茶葉裝填於印有「台灣高冷茶區」、「台灣高山茶」、「○○○高山茶」等「境內產地」字樣的「公版」真空包裝袋或茶葉罐後，對外販售。總計犯罪所得101萬元。

檢調追查，夫妻倆先將來自緬甸新地方某茶場的境外茶蒐集運至對岸大陸雲南省倉庫存放，因無法進口來台，透過友人黃男（57歲）以陸上運輸方式跨境轉運至越南，再以不實的產地證明為「越南」茶的文件，將茶葉運輸來台。李女夫妻、黃男坦承不諱，檢方偵查終結將夫妻倆、黃男依違反食安法、刑法行使業務登載不實文書等罪嫌提起公訴。

嘉義地檢署強調，持續打擊不法混茶犯罪行為，阻絕劣質境外茶葉流入市面，保護國內台灣茶產業及國人飲食健康。

嘉義縣某茶行夫妻涉嫌以境外茶假冒阿里山高山茶參加茶業競賽獲獎，將境外茶以獲獎頭銜販售圖利被檢方提起公訴。圖／翻攝畫面
嘉義縣某茶行夫妻涉嫌以境外茶假冒阿里山高山茶參加茶業競賽獲獎，將境外茶以獲獎頭銜販售圖利被檢方提起公訴。圖／翻攝畫面
嘉義縣某茶行夫妻涉嫌以境外茶假冒阿里山高山茶參加茶業競賽獲獎，將境外茶以獲獎頭銜販售圖利被檢方提起公訴。圖／翻攝畫面
嘉義縣某茶行夫妻涉嫌以境外茶假冒阿里山高山茶參加茶業競賽獲獎，將境外茶以獲獎頭銜販售圖利被檢方提起公訴。圖／翻攝畫面
嘉義縣某茶行夫妻涉嫌以境外茶假冒阿里山高山茶參加茶業競賽獲獎，將境外茶以獲獎頭銜販售圖利被檢方提起公訴。圖／翻攝畫面
嘉義縣某茶行夫妻涉嫌以境外茶假冒阿里山高山茶參加茶業競賽獲獎，將境外茶以獲獎頭銜販售圖利被檢方提起公訴。圖／翻攝畫面

嘉義 茶葉 食安

延伸閱讀

嘉縣農機展吸引35萬人次參觀 活動熱烈撞斷消防栓

嘉縣自小客追撞喪葬隊伍 4人受傷送醫

台積電設廠 嘉縣各界期待台37線延伸南科

嘉縣雇弱勢族群做環保 有效消化大甲媽遶境垃圾

相關新聞

6300萬官司不妙！林益世聲請2法官迴避確定被駁回

國民黨前立委林益世收受爐渣業者6300萬元，施壓公營事業人員，更一審依公務員假借職務恐嚇得利罪判4年10月徒刑，最高法院...

國民法官案改判首例！無照酒駕撞死人450萬和解 二審減成5年6月

男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，檢方依酒駕致死罪嫌起訴，台北地院國民法庭判李7年2月徒刑。李上訴，期間與被害人以45...

小三喊「愛愛排毒」和人夫裸體滾床單 下場出爐

台中陳姓女子明知高姓男同事已婚，仍介入其家庭和高交往，因高的妻子驚見先生LINE中有大量和陳女鹹濕對話、床上合照，對陳提...

有樣學樣？詐團律師洩密案 鄭鴻威的律師也搞洩密遭起訴

執業律師鄭鴻威被控回傳偵訊內容給詐騙集團首腦，涉犯洩密等罪，自今年2月間遭羈押禁見至今。檢方追查，發現鄭鴻威偵訊時聘請平...

中油湖西油庫漏油6萬公升 2主管隱匿1年今判決結果出爐

澎湖縣中油「湖西油庫」7年前發生油槽洩漏，油庫經理曹堆容及管理師楊龍淵涉嫌隱匿未報，汙染澎湖水域，其中一次漏油事件，兩...

誆騙投資吸金逾8億元 落跑「發哥」返國受審判4年

綽號「發哥」的陳超羣自2012年間起，在高雄設辦公室，自稱其在澳門、新加坡賭場經營VIP賭廳及生技公司，如參與投資者每月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。