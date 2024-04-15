徐巧芯大姑涉詐洗錢遭押19天 看守所：她情緒、健康都穩定

立委徐巧芯大姑劉向婕和其夫杜秉澄因涉嫌協助詐騙集團洗錢遭聲押，連日來讓徐巧芯捲入風暴，檢警自今年3月25日搜索、約談劉、杜和共犯林于倫聲押禁見，法院同月27日裁准，3人羈押至今19天，劉女在所內情緒、健康均穩定，編號0024，已開始律見與律師討論案情。

檢警懷疑，劉向婕、杜秉澄夫婦涉嫌以公司帳戶，協助詐騙集團洗錢，還找來被友人林男提供帳戶轉帳，疑似洗錢約2700萬元，直到約談後才發現抓到現任立委的大姑，但3人辯稱僅單純購買虛擬貨幣，檢察官認為有串證、再犯之虞，向法院聲押禁見獲准。