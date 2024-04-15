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徐巧芯大姑涉詐洗錢遭押19天 看守所：她情緒、健康都穩定

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

立委徐巧芯大姑劉向婕和其夫杜秉澄因涉嫌協助詐騙集團洗錢遭聲押，連日來讓徐巧芯捲入風暴，檢警自今年3月25日搜索、約談劉、杜和共犯林于倫聲押禁見，法院同月27日裁准，3人羈押至今19天，劉女在所內情緒、健康均穩定，編號0024，已開始律見與律師討論案情。

檢警懷疑，劉向婕、杜秉澄夫婦涉嫌以公司帳戶，協助詐騙集團洗錢，還找來被友人林男提供帳戶轉帳，疑似洗錢約2700萬元，直到約談後才發現抓到現任立委的大姑，但3人辯稱僅單純購買虛擬貨幣，檢察官認為有串證、再犯之虞，向法院聲押禁見獲准。

法院上月27日裁准3人羈押禁見後，劉女等人分別女子及台北看守所。據了解，劉、杜、林3人在所內一切正常，情緒、健康、作息狀況均穩定而良好，並無任何違反收容規定情形；其中編號0024的劉女已有律師前往律見。

立委徐巧芯大姑與其丈夫涉嫌洗錢詐騙，收押19天至今情緒、健康、作息一切穩定。記者許正宏／攝影
立委徐巧芯大姑與其丈夫涉嫌洗錢詐騙，收押19天至今情緒、健康、作息一切穩定。記者許正宏／攝影

大姑 洗錢 詐騙集團

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