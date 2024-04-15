徐巧芯大姑涉詐洗錢遭押19天 看守所：她情緒、健康都穩定
立委徐巧芯大姑劉向婕和其夫杜秉澄因涉嫌協助詐騙集團洗錢遭聲押，連日來讓徐巧芯捲入風暴，檢警自今年3月25日搜索、約談劉、杜和共犯林于倫聲押禁見，法院同月27日裁准，3人羈押至今19天，劉女在所內情緒、健康均穩定，編號0024，已開始律見與律師討論案情。
檢警懷疑，劉向婕、杜秉澄夫婦涉嫌以公司帳戶，協助詐騙集團洗錢，還找來被友人林男提供帳戶轉帳，疑似洗錢約2700萬元，直到約談後才發現抓到現任立委的大姑，但3人辯稱僅單純購買虛擬貨幣，檢察官認為有串證、再犯之虞，向法院聲押禁見獲准。
法院上月27日裁准3人羈押禁見後，劉女等人分別女子及台北看守所。據了解，劉、杜、林3人在所內一切正常，情緒、健康、作息狀況均穩定而良好，並無任何違反收容規定情形；其中編號0024的劉女已有律師前往律見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言