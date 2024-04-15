聽新聞
test
0:00 / 0:00
八八會館郭哲敏遭查扣虛擬幣市價2億 全進法務部虛擬資產監管平台
法務部為提升查扣虛擬資產效率及安全性，徹底剝奪被告之犯罪不法所得，今天剛正式啟用「扣案虛擬資產監管系統平台」，新北地檢署隨即拔得頭籌，上午已將之前查緝八八會館負責人郭哲敏及聯邦銀行勾結詐團洗錢所查扣的不法所得，折合市值約2億394萬餘元的679萬8270顆泰達幣，全數打入上述監管平台，成為全國首例。
據了解，郭哲敏因經營跨國賭博集團，遭聲請沒收641萬2959顆、價值1億9,238萬元的泰達幣；另外新北檢偵辦聯邦銀行分行經理、理財主管勾結詐騙集團，再透過虛幣貨幣及幣商洗錢，也被查扣相當數量的泰達幣。兩案合計的679萬8270顆泰達幣，市值約2億394萬餘元，均已全數進入虛擬資產監管系統平台。
新北檢表示，原本對於辦案查扣的大量虛擬貨幣，保管方式為警方將查扣虛擬貨幣打入新北檢準備的電子錢包（冷錢包）中，該電子錢包密碼、助記詞及冷錢包實體，則分由不同人員保管，避免出現人為弊端，但如此不僅保管程序繁瑣，對保管人員也造成相當心理負擔。
如今法務部「扣案虛擬資產監管系統平台」建置完成，統一全國作法，未來將由司法警察機關直接將扣案虛擬貨幣打入上開平台，進入特定察機關虛擬資產帳戶，未來將由系統安全保管，也可免去保管不當、監守自盜等問題，還能同步整合檢察機關案件管理系統，操作簡單明瞭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言