八八會館郭哲敏遭查扣虛擬幣市價2億 全進法務部虛擬資產監管平台

法務部為提升查扣虛擬資產效率及安全性，徹底剝奪被告之犯罪不法所得，今天剛正式啟用「扣案虛擬資產監管系統平台」，新北地檢署隨即拔得頭籌，上午已將之前查緝八八會館負責人郭哲敏及聯邦銀行勾結詐團洗錢所查扣的不法所得，折合市值約2億394萬餘元的679萬8270顆泰達幣，全數打入上述監管平台，成為全國首例。

據了解，郭哲敏因經營跨國賭博集團，遭聲請沒收641萬2959顆、價值1億9,238萬元的泰達幣；另外新北檢偵辦聯邦銀行分行經理、理財主管勾結詐騙集團，再透過虛幣貨幣及幣商洗錢，也被查扣相當數量的泰達幣。兩案合計的679萬8270顆泰達幣，市值約2億394萬餘元，均已全數進入虛擬資產監管系統平台。

新北檢表示，原本對於辦案查扣的大量虛擬貨幣，保管方式為警方將查扣虛擬貨幣打入新北檢準備的電子錢包（冷錢包）中，該電子錢包密碼、助記詞及冷錢包實體，則分由不同人員保管，避免出現人為弊端，但如此不僅保管程序繁瑣，對保管人員也造成相當心理負擔。