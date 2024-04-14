向警借錢不成…男持汽油、打火機進派出所揚言放火 法院判刑

朱姓男子到派出所像員警借錢不成，持裝汽油的保特瓶和打火機重返派出所時，被員警合力制止後送辦，檢察官偵查後起訴。基隆地方法院審結，認定朱男為觸犯3罪想像競合犯，從重以妨害公務罪論處，判刑8月。全案可上訴。

判決指出，朱男因為經濟窘迫，去年10月17日晚上8時49分，前往基隆市南榮路基市警一分局南榮路派出所，欲找張姓副所長「借錢」不成，向在場員警揚言「我會在這死給你看」等話後離去。

當晚9時16分，朱男一手持裝汽油的寶特瓶，一手持打火機進入南榮路派出所後，先對在值班台的邱姓警員說「這是汽油啦」，接著旋開瓶蓋並晃動寶特瓶，造成少許汽油灑落在值班台上。邱員立即起身，繞過值班台，伸手抓住朱男雙手，欲拿走他手中的寶特瓶。

朱在掙扎反抗過程中，寶特瓶掉落到地上，造成瓶中汽油潑灑在派出所大門內地面，其他警員見狀，上前合力將朱男壓制在地，以現行犯逮捕，製作筆錄後送辦，基隆地檢署檢察官偵查後，依妨害公務、恐嚇危害安全、放火燒毀建築物未遂罪嫌起訴。

法官審理時，朱男承認有妨害公務、恐嚇、預備放火行為，但否認犯放火燒毀建築物未遂罪。

法官當庭勘驗朱男第2次進入派出所監視錄影畫面，顯示朱男右手持寶特瓶，左手持打火機走向值班台，邱員與他對視一眼，詢問有什麼事情，並起身查看，所內另2名員警也一前一後走近，並保持一段距離。

朱男高舉右手說「這罐是汽油」，並將寶特瓶換至左手，邱員伸手試圖拿走瓶子未成，慢慢靠近朱男，試圖拿走瓶子，朱又將瓶子換至右手，向後伸展躲避。邱員接著從朱男身後呈環抱狀，想要奪下寶特瓶。2人爭搶過程中，汽油從寶特瓶中撒落值班台與派出所門口地上。

邱員從朱男身後拉住他的雙手，朱因重心不穩，腳步踉蹌，寶特瓶隨即掉落地板，另1名警員上前幫忙，伸手勾住朱男脖子往地下壓制，第3名警員緊跟著上前，拿走地上的寶特瓶。

法官認為，朱男犯行僅止於潑灑汽油、持打火機，尚未點火，不能遽認有涉放火燒燬建築物罪未遂罪。朱男辯護人指稱，本案件是朱男因一時情緒控制不佳導致，並沒有主動點燃打火機的狀況，還沒有到達著手程度與事實相符。

法官指出，朱男行為同時觸犯妨害公務、預備放火燒燬建築物及恐嚇危害安全罪，為想像競合犯，應從重以妨害公務執行罪處斷。審酌犯後坦承犯行，幸未釀成災害，並考量犯罪動機、手段、家庭經濟不好等情狀，判刑8月。