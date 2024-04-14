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法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名

中央社／ 台北14日電

死刑釋憲案3

37名死囚聲請釋憲，憲法法庭將於23日開庭辯論。法界人士認為，若宣告合憲，可能宣告修法限縮適用死刑的罪名；若宣告違憲，提起非常上訴或聲請再審的死囚，可能改判無期徒刑。

憲法法庭公告的死刑釋憲辯論爭點包括，若認為死刑違憲，有何足以取代死刑的其他刑事制裁手段，或應有哪些配套措施。此外，如果認為死刑制度合憲，適用的犯罪類型有無限縮之處，或僅得適用於哪些犯罪類型。

聲請方之一的律師周宇修表示，這場死刑釋憲的言詞辯論，也是一場與社會對話的辯論，若宣告合憲，等於維持現狀，但為順應國際潮流、人權價值，可能會同步宣告配套措施，並令相關單位於一定期間內修法。

周宇修說，如果宣告死刑合憲，憲法法庭應會要求檢視現行設有死刑的處罰條文，進一步廢除殺人罪、強盜致死罪等普通刑法的死刑規定，但可能保留槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、陸海空軍刑法等特別刑法中的死刑規定。

若大法官宣告違憲，周宇修認為，等於台灣不允許死刑制度，退而求其次，可替代的刑事制裁手段或較輕微的侵害手段，可預料的是無期徒刑，也可能會有條件調整假釋門檻，視被告的不同罪名，最重不得假釋。

律師李巾幞說，過去曾有「唯一死刑」，但隨時空環境改變已廢除，也給予法官相當的量刑空間，現行適用死刑的罪名，大約剩下50多條法律，若憲法法庭宣告合憲，可能也會同步宣告限縮適用死刑的處罰條文。

李巾幞說，若死刑不被允許，過去達情節最重大之罪的行為，往後在不違背國民情感的制裁手段，僅剩下無期徒刑，但可能會搭配不得假釋，如同「終身監禁」。

此外，若宣告死刑違憲，37名死囚的下一步備受外界關注。法界人士認為，37名死囚均已被法院判決有罪，且都是犯了最嚴重的罪行，不可能因為死刑被宣告違憲而獲得釋放。

法界人士分析，37名死囚目前均在進行非常上訴、再審等救濟，若宣告違憲，其中提起非常上訴者，可能會改判無期徒刑，至於聲請再審者，若未達開啟再審程序，實體結果未更改的前提下，可能以裁定或判決修正刑罰種類。

憲法法庭 死刑 死囚

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