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37人待槍決 黃春棋等最久、林于如唯一女死囚

中央社／ 台北14日電

死刑釋憲案5

憲法法庭將就死刑開庭辯論，而目前待決死囚共37人，判刑定讞近24年的黃春棋、陳憶隆，是等待槍決最久的死囚；殺害母親、婆婆及丈夫的林于如，則是唯一女死囚。

法務部已4年未執行死刑，上一次執行為民國109年4月1日，槍決縱火燒死6親友的死囚翁仁賢；法務部表示，因仍有死刑規定，政策是審慎執行，目前37名死囚都有聲請釋憲，待釋憲結果及法律程序完備，即依法執行。

目前37名死囚名單中，黃春棋、陳憶隆於84年犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案，同案被告徐自強獲再審無罪確定；黃春棋、陳憶隆於89年4月27日遭判死確定，至今尚未執行，他們同時也是本件死刑釋憲案的聲請人。

此外，被控犯下男童陸正綁架撕票案、分屍女保險員案的邱和順，在77年間被逮捕羈押，案件纏訟多年，直到100年7月間遭判死刑定讞，至今收容在台北看守所已逾35年，是被關押最久的死囚。

年齡最高的死囚是72歲的王信福，他被控於79年間教唆男子陳榮傑開槍殺死2名員警。陳榮傑已於81年間判死定讞，同年8月間槍決；王信福遭通緝15年後落網，最高法院在100年間以殺人罪判處死刑定讞。

對警察行凶遭判死刑定讞者，還有蕭新財及王柏英；蕭新財被控臨檢時，持霰彈槍射擊2名員警，造成1死1傷，18年前遭判死刑定讞，至今尚未執行。

王柏英則是與共犯謀議搶銀行，考量所持的手槍易卡彈，在新北巿汐止犯下殺警奪槍案，造成員警洪重男殉職；洪重男的母親受訪曾表示，壞人沒伏法不打緊，卻還要花百姓的血汗錢去養他們，實在是沒有天理。

最近一起死刑定讞案件是男子沈文賓殺人案，沈男為尋找妻子下落，擄走妻舅的潘姓女友、潘女呂姓友人後溺斃棄屍，6度被判死刑，最高法院109年3月31日駁回上訴，處死刑定讞。

另外，弒親詐保的林于如案轟動一時，她是近30多年來首名女死囚。林于如經營臭豆腐製作，因沉迷六合彩，需款孔急，陸續幫親生母親、婆婆及丈夫買保險，從民國97年11月起，接連謀害母親、婆婆及丈夫，企圖詐領保險金。

92年間犯下士林箱屍命案的張人堡，另涉強盜老婦姦殺案，93年被判死刑定讞；張嘉瑤91年間侵入女友人租屋處，強盜性侵殺害另名女子，93年底遭判處死刑定讞，目前尚未執行。

犯下多起性侵殺人案的「中山之狼」徐偉展、砍殺心儀女子百餘刀的王鴻偉，縱火犯林旺仁、彭建源分別在基隆及新竹的卡拉OK、KTV放火，各奪5命，犯下強盜勒斃女老師案的蘇志效、游屹辰等，都尚未執行死刑。

37名死刑犯當中，除了林于如在女子看所守，台中看守所4人、高雄看守所5人、台南看守所6人，其他21人都在台北看守所；矯正署官員指出，監獄是執行刑罰的場所，看守所的刑場都是屬於監獄的分監，死刑執行時，死刑犯帶到刑場槍決就等於發監執行。

死刑 死囚 釋憲

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