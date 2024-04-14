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死刑合憲或違憲 憲法法庭23日開庭辯論

中央社／ 台北14日電

死刑釋憲案1

由37名待決死囚提出的死刑釋憲案，23日將於憲法法庭開庭辯論。聲請人方訴訟代理人、法務部等將到庭陳述意見、交互詰問，聚焦死刑是否違憲等爭點，外界高度矚目。

目前台灣共有37名定讞待決死囚，37人全數聲請此次法規範憲法審查，主張死刑有違憲法保障的生存權、比例原則、平等原則；關係機關法務部預計將由檢察司長郭永發領軍出庭辯論。

此外，憲法法庭15名大法官中，蔡烱燉曾審理死囚王鴻偉案、蔡彩貞曾參與死囚王柏英案、尤伯祥曾任死囚邱和順辯護人，3人均迴避，本案審理大法官共12人。

死刑存廢一直是台灣社會矚目議題，尤其當社會發生重大刑事案件，是否廢死或執行死刑就成為討論焦點。1歲男童遭保母虐死案今年初曝光，網路上即再度掀起將嫌犯處以極刑的聲浪。

23日登場的死刑釋憲案言詞辯論，起於王信福等37名死囚，他們認為，刑法第271條第1項殺人罪死刑規定，及有重要關聯的刑法第33條第1款規定的主刑種類「死刑」均牴觸憲法。

死刑釋憲案引起外界矚目，法界、學界及人權公約施行監督聯盟、台灣廢除死刑推動聯盟、台灣冤獄平反協會等民間團體，甚至中國國民黨立法院黨團均聲請成為「法庭之友」對死刑存廢表示意見，供憲法法庭參考。

憲法法庭已公告兩造爭點題綱，包括「作為法定刑之一種的死刑是否違憲」，死刑除剝奪生命權，是否另干預其他憲法上權利，如免於酷刑之權利、人性尊嚴等。

爭點還包括，死刑制度追求的目的有哪些、是否皆合憲；以死刑作為達成上述目的的手段，造成剝奪人民憲法上權利的效果，是否為憲法所許；如果認為死刑違憲，有何足以取代死刑的其他刑事制裁手段，或應有哪些配套措施。

此外，假設「如果認為死刑制度合憲」，根據憲法，適用的犯罪類型是否有應限縮之處，或僅得適用於哪些犯罪類型。而本件聲請案件終局判決所適用的刑法罪名，包括刑法第226條之1、第271條第1項、第332條第1項、第348條第1項，即強制性交、強制猥褻、強盜、擄人勒贖等故意殺害被害人等罪是否違憲，理由為何。

爭點還包括，在死刑的配套程序方面，在審判過程及判決宣告後，應各有哪些配套程序，才能符合憲法正當程序的要求。

根據憲法訴訟法第26條第2項規定，經言詞辯論的案件，裁判應於言詞辯論終結後3個月內宣示；必要時，得延長2個月。因此，憲法法庭最快將於今年7月下旬對死刑釋憲案做出判決。

法界人士分析，若認為死刑合憲，憲法法庭可能宣告修法限縮適用死刑的犯罪；若宣告違憲，提起非常上訴或聲請再審的死囚，可能改判無期徒刑，而假釋門檻的調整、終身監禁的落實，都可能是配套措施。

憲法法庭 死刑 死囚

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