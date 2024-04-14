法官之死 律師：詐騙案爆炸性成長 增司法官名額又很難

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

士林地院法官李昭然疑因不堪工作壓力不幸過世，引起司法圈震撼，法官長年來面對案件量增、管考卻趨嚴的問題浮上檯面。律師林智群在臉書表示，有網友問如果案量太大，國家考試不能多放一些司法官名額嗎？答案是很難。

林智群表示，法官之死是一個悲劇，目前看起來，最大的原因就是工作量太大，工作內容負能量太高，無法負荷。加上最近幾年詐騙案件爆炸性成長，地檢署固然是重災區，法院也是不遑多讓。負擔又更重了。「最近幾年一堆檢察官申請轉任法官，可見地檢署是多麼水深火熱」。

對於國家考試能否多放一些司法官名額，林智群表示，很難。因為有一個法律，叫作中央政府機關總員額法，相關辦法規定了司法院總員額為1萬5000人，這個數字，除了法官之外，也包含了其他法院人員，例如書記官、法助、法警、工友、駕駛等。

他表示，全國法官人數約2100人，也需要其他法院人員協助處理案子，多一點法官缺，其他位置就變少，彼此間是排擠關係。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

法官之死引起司法圈震撼，法官長年來面對案件量增、管考卻趨嚴的問題浮上檯面。本報資料照片
法官之死引起司法圈震撼，法官長年來面對案件量增、管考卻趨嚴的問題浮上檯面。本報資料照片

司法官 林智群

延伸閱讀

法官墜樓凸顯嚴重過勞 許宇甄：未來要找懂的人改革

法官與妻訣別墜樓亡…法界長年積怨 論壇炸鍋「許宗力不配稱院長」

法官之死...引發「案量逼死人」怒火 台版柬埔寨案可能再開辯論

法官之死...同僚同感工作壓力大 砲打司法院：毫無具體作為！

相關新聞

法官之死引爆下台聲浪 法官怒：許宗力空話卸責

士林地院法官李昭然因不堪工作壓力離世，司法圈哀悼外，更引爆法官長年來面對案件量益增、管考卻趨嚴的怒火，法官論壇前天砲聲隆...

新聞眼／保護不了法官 敢誇司法改革？

士林地院法官李昭然之死引發基層怒火，若說司法是正義最後一道防線，那許宗力便是法官最後一道防線，如今許宗力連法官都保護不了...

大姑涉助詐團洗錢收押 徐巧芯：連家人都騙

刑事局追查一起詐騙集團金流，發現男子杜秉澄、劉向婕夫妻檔假扮幣商，指揮手下林于倫透過公司金融帳戶替詐團洗錢，不法金額達二...

法官之死 律師：詐騙案爆炸性成長 增司法官名額又很難

士林地院法官李昭然疑因不堪工作壓力不幸過世，引起司法圈震撼，法官長年來面對案件量增、管考卻趨嚴的問題浮上檯面。律師林智群...

台驊爆內線 董座500萬交保

有「航海王」稱號的上市公司台驊投控董事長顏益財與董事許旭輝，被控在半導體大廠大聯大收購台驊股權前，用人頭進場買進股票，不...

倒車450公尺「比行人慢」 逆轉改判無罪

台中陳姓男子因小貨車故障，認為住家就在附近，竟以「倒車」方式上路，途中還拒絕警方攔檢，一審認為陳男嚴重危害公眾往來安全，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。