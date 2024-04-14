法官之死 律師：詐騙案爆炸性成長 增司法官名額又很難

士林地院法官李昭然疑因不堪工作壓力不幸過世，引起司法圈震撼，法官長年來面對案件量增、管考卻趨嚴的問題浮上檯面。律師林智群在臉書表示，有網友問如果案量太大，國家考試不能多放一些司法官名額嗎？答案是很難。

林智群表示，法官之死是一個悲劇，目前看起來，最大的原因就是工作量太大，工作內容負能量太高，無法負荷。加上最近幾年詐騙案件爆炸性成長，地檢署固然是重災區，法院也是不遑多讓。負擔又更重了。「最近幾年一堆檢察官申請轉任法官，可見地檢署是多麼水深火熱」。

對於國家考試能否多放一些司法官名額，林智群表示，很難。因為有一個法律，叫作中央政府機關總員額法，相關辦法規定了司法院總員額為1萬5000人，這個數字，除了法官之外，也包含了其他法院人員，例如書記官、法助、法警、工友、駕駛等。

他表示，全國法官人數約2100人，也需要其他法院人員協助處理案子，多一點法官缺，其他位置就變少，彼此間是排擠關係。