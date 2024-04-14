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司法院長人選 立委：找懂法官辛勞的人

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰／台北報導

士林地院法官輕生，引起法界愕然，立委指出，司法院長人選不該以政治安排作為考量，應找懂得法官辛勞的人來進行改革。 記者王宏舜／攝影
士林地院法官輕生，引起法界愕然，立委指出，司法院長人選不該以政治安排作為考量，應找懂得法官辛勞的人來進行改革。 記者王宏舜／攝影

士林地院法官李昭然墜樓，引發法官過勞議題的關注。國民黨立委許宇甄表示，減輕法官負擔講了多年，未來應找懂法官辛勞的人來改革。民進黨立委鍾佳濱說，司法人員負荷量大，希望在訴訟上引入科技協助，司法院應落實負荷過重人員減壓，一旦事前發現警訊，應當適度調整業務。

許宇甄表示，平均每位地院法官一年要審二四二○件，壓力之大可想而知。

許宇甄指出，司法院長需跟總統同進退，許宗力離開是遲早的事，呼籲賴清德提名司法院長人選時，不要以政治安排作為考量，應該找一位懂得法官辛勞的人來進行改革，提名的人選如果是政治考量，未來在立法院行使同意權時，通過機會應該不高。

許宇甄說，司法院談「合理減輕法官辦案負擔」講了很多年，現在各部門正做預算概算，準備籌編下年度預算，司法院應積極提方案，減輕法官負擔。

鍾佳濱說，為協助法官減輕負擔，這幾年有法官助理，但以目前犯罪案件量，檢察官為偵辦詐騙案，人手忙不過來，因應現代犯罪手法，科技犯罪大量增加，應該適度引入科技協助，例如訴訟撰寫等，減輕司法人員的負擔。

鍾佳濱建議，除減輕工作負擔，心理層面也要注意。司法院應要適當調整業務量，希望未來可落實事前預防。

司法院 許宇甄 許宗力 鍾佳濱

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