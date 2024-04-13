徐巧芯大姑涉洗錢！連家人都騙不法金流約2700萬元 北院裁定收押禁見

刑事局警方日前追查詐騙金流，發現有一人頭公司涉嫌洗錢，杜姓夫婦指揮該公司林姓負責人，以公司帳戶層轉洗錢，不法金流約2700萬元，警方上月底拘搜3人道案，檢方複訊後聲押禁見獲准。

警方調查，刑事局電偵一隊日前分析假投資詐騙案、追查詐欺金流，鎖定一個涉嫌洗錢的人頭公司，發現杜男、劉女夫妻檔指揮該公司林姓負責人，透過公司帳戶層轉洗錢，不法金流達2700萬元。

警方3月25日分頭持票前往拘提林、杜、劉3人，搜索其住處、辦公處，依法送辦；案經台北地檢署複訊，向法院聲請羈押禁見，台北地院裁准，全案擴大偵辦中。

據悉，劉女是立委徐巧芯大姑，徐對外稱自己也是受害者，先生的姊姊、姊夫是全家人頭痛人物，曾找徐「做生意」，連家人都騙，也曾騷擾徐的朋友，她都建議朋友報警處理。