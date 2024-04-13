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「你掉我撿」？陸軍士官長侵占筆電1個月 考績吃乙再記1大過

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陸軍機械化步兵某單位張姓士官長搭火車期間，無故拿走另名軍人遺落的筆電1個多月，挨告侵占罪雖獲檢方緩起訴，仍被軍方考績打乙上、記1大過，張不服提行政訴訟主張責罰不相當。法院審酌張品德瑕疵，侵占行為也構成國軍風紀規定「言行不檢」，判處駁回其訴，可上訴。

張男2021年10月18日在台鐵新營站候車室，因見陳姓男子掉在現場的筆電就擅自拿走，挨告後經台南地檢依侵占罪嫌予以緩起訴處分。軍方以此給張男考績乙上，並以他違反國軍風紀維護實施規定「言行不檢」 記一大過。

張不服提行政訴訟，表示考績被打乙上，導致他少領半個月俸獎金，自己服役19年間，有3次大功、37次記功及嘉獎，僅3次申誡，素行堪稱良好，且他犯後態度佳達成和解，經檢察官緩起訴，認為軍方處分有判斷濫用、責罰不相當，主張撤銷。

陸軍抗辯稱，張男原本綜合考評為甲等，因他涉嫌侵占是故意犯罪而非過失，依考績規定更審為乙上，且張男身為士官長副排長，除襄助連長外，也是全連資深士官領導幹部，對於部隊統御、風氣紀律有決定性關鍵，本應為表率，卻因嚴重違失斲傷軍紀，認為裁量並無違誤。

台中高等行政法院查，張男有犯罪行為，經檢察官認定屬實，就算後緩起訴處分，其品德自有瑕疵，顯不具備甲等實質內涵，且張的違失行為已破壞部隊紀律，該當國軍風紀規定第29點第1款所稱「言行不檢」態樣。

中高行也根據軍方懲罰評議會內容，審酌張男「已知包包內是國軍筆電，筆電內可能儲存有關國軍資料，為何未立即處置，反觀拖了1個月」、「行為有違軍人的誠實軍風」、「無故占有長達1個月，造成失主財產損害。」而表決記大過，認定軍方認事用法無違誤，駁回張男之訴。

台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影
台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影

侵占 國軍 考績

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