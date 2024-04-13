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苗栗護理師詐衛生所86萬公款 犯16個貪汙罪仍判緩刑原因曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任苗栗三灣鄉衛生所曾姓護理師，因遭吸金集團詐騙導致負債，竟侵占、詐領衛生所公款86萬多元，法院以她犯後自首、繳回不法所得，又基於回補心態不斷挖東牆、補西牆，且因遭詐和前夫離婚經濟雪上加霜，其情可憫，一、二審都依16個貪汙罪判她2年，緩刑5年，仍可上訴。

檢、廉調查，曾女2017年至2021年擔任苗栗縣三灣鄉衛生所護理師期間，兼任出納業務負責保管、辦理借支衛生所零用金及開立公庫支票，她2019年因自身資金缺口，竟侵占零用金9萬元支付銀行貸款、生活開銷。

檢、廉也查出，曾還會假借已完成核銷項目，向所內會計佯稱開錯支票，需重新開立等，或將支票夾帶眾多待核章文件內送交會計核章，還趁著所內人員不熟悉政府補充健保費申請、核銷流程時，製作不實憑證、請示單詐領公款。

經統計曾女包括侵占、詐領的公款一共86萬4137元，直到2020年4月衛生所察覺異狀，曾女隨即於同年5月向廉政署自首。

苗栗地院一審時，曾女坦承不諱，並有衛生所人員證詞、相關零用金及支票紀錄可佐。一審查，曾女其中10次詐領的公款在5萬元以下，依法予以減刑。另曾女也符合自首，犯後陸續將款項全數返還衛生所，再度給予減刑。

一審考量，曾女臨危受命從事非自己專業的出納，其侵占、詐領金額非全納入囊中，而是基於不斷回補心態，盡力填補先前不法造成的缺漏，採取挖東牆、補西牆的犯罪手段，再依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

一審認為，曾女因投資失利背負巨大債務，為應付家庭開銷犯案，審酌一切情狀後依1個公務員犯侵占公有財物罪、15個公務員犯利用職務機會詐取財物罪，一共16罪判曾女2年，緩刑5年，向公益團體提供160小時勞務，褫奪公權4年。

苗栗地檢不服上訴，主張曾女身為公務員，清廉自持是基本要求，就算投資失利負債也不足為貪汙合理化理由，難認有何足引起同情，認為一審判太輕。

台中高分院二審查，曾女和前夫遭吸金集團利誘而負債，2人因此離婚，前夫也中風無法給付扶養費，曾經濟雪上加霜，才詐領公款以解燃眉之急，認為原審量刑妥適，駁回上訴。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

侵占 自首 苗栗縣 衛生所 護理師

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