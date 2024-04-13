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法官之死引爆怒火！許宗力稱重視負擔 法官秀數據打臉：請「周處除三害」

聯合報／ 記者蕭白雪/台北即時報導

士林地院的法官之死引發基層怒火，司法院許宗力昨晚在寫給法官的一封信中細數過去7年司法院多管齊下努力減輕法官負擔；全篇內容不僅挨批卸責，法官論壇上更有法官秀出近四任司法院長任期間，法官人數與案件數，直接打臉許宗力，直指許宗力在歷任法官人力增加百分比，敬陪末座。法官反諷許宗力信中所言，顯與客觀事證不符，難認屬實，應該發揮「周處除三害」的精神，除了下詔罪己，並讓各法院限量分案。

許宗力昨晚在給法官信中指出，「關於法官們反應的工作負擔過重問題，我一直很重視，這幾年來司法院也多管齊下，努力減輕法官的負擔，包括增補審判人力，爭取修改中央政府機關總員額法，增加司法機關總員額1100人，2016年至2023年共增加法官124人、書記官337人、法官助理426人，讓每一全股法官都擁有一位法官助理。

不過，法官論壇上一篇「給司法院長的一些數字」，對於許宗力信中所言，根據司法院的統計資料，拿台灣民主化後近五任司法院長任內的表現做比較，其中，翁岳生院長8年任內，法官人數增加313人，增加比例達22.96%最多，其次是賴浩敏6年任內，也增加228人、增幅12.3%；連任期只有3年的賴英照，都增加167人、增幅9.9%；對照許宗力過去7年，法官人數只增加125人，增加6%。

發文的法官直指，不論是絕對的增加數字或是增加的百分比，許宗力在法官人力的努力，都是歷來司法院長最低，連賴英照在任3年增加的人數都比許宗力多。

對於許宗力說「關於法官反應的工作負擔過重問題，我一直很重視，這幾年來司法院也多管齊下，努力減輕法官的負擔，包括增補審判人力」，法官論壇上直接駁斥稱：顯與客觀事證不符，難認屬實。

另一方面，法官也彙整出，2016年許宗力上任時，當年的總新收案量是313萬4394件，去年已成長到387萬6060件，案件量增加百分之23.66%；但法官總人數只增加6%。

法官論壇上的貼文指出，司法機關人力的增加，遠遠比不上案件數的增加，許宗力院長任內，司法機關勞動條件惡化速度非常快速。

法官批評，許宗力任內，對於改善司法，可說是「做一步、退三步」，想建議他剩下任期的時間，還是不要花太多時間在廢除死刑上，應該發揮「周處除三害」的精神，除了下詔罪己外，還可以讓司法院以行政指導方式，強烈建議各法院採限量分案方式，救救其他搖搖欲墜的靈魂。

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司法院長許宗力（中）昨發給法官的信中稱多管齊下解決法官負擔，但法官論壇上遭法官直接拿司法院統計資料打臉他是歷任院長表現最差。報系資料照片，記者許正宏／攝影
司法院長許宗力（中）昨發給法官的信中稱多管齊下解決法官負擔，但法官論壇上遭法官直接拿司法院統計資料打臉他是歷任院長表現最差。報系資料照片，記者許正宏／攝影

人力 司法院 許宗力

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