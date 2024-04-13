法官之死引爆怒火！許宗力稱重視負擔 法官秀數據打臉：請「周處除三害」

士林地院的法官之死引發基層怒火，司法院長許宗力昨晚在寫給法官的一封信中細數過去7年司法院多管齊下努力減輕法官負擔；全篇內容不僅挨批卸責，法官論壇上更有法官秀出近四任司法院長任期間，法官人數與案件數，直接打臉許宗力，直指許宗力在歷任法官人力增加百分比，敬陪末座。法官反諷許宗力信中所言，顯與客觀事證不符，難認屬實，應該發揮「周處除三害」的精神，除了下詔罪己，並讓各法院限量分案。

許宗力昨晚在給法官信中指出，「關於法官們反應的工作負擔過重問題，我一直很重視，這幾年來司法院也多管齊下，努力減輕法官的負擔，包括增補審判人力，爭取修改中央政府機關總員額法，增加司法機關總員額1100人，2016年至2023年共增加法官124人、書記官337人、法官助理426人，讓每一全股法官都擁有一位法官助理。

不過，法官論壇上一篇「給司法院長的一些數字」，對於許宗力信中所言，根據司法院的統計資料，拿台灣民主化後近五任司法院長任內的表現做比較，其中，翁岳生院長8年任內，法官人數增加313人，增加比例達22.96%最多，其次是賴浩敏6年任內，也增加228人、增幅12.3%；連任期只有3年的賴英照，都增加167人、增幅9.9%；對照許宗力過去7年，法官人數只增加125人，增加6%。

發文的法官直指，不論是絕對的增加數字或是增加的百分比，許宗力在法官人力的努力，都是歷來司法院長最低，連賴英照在任3年增加的人數都比許宗力多。

對於許宗力說「關於法官反應的工作負擔過重問題，我一直很重視，這幾年來司法院也多管齊下，努力減輕法官的負擔，包括增補審判人力」，法官論壇上直接駁斥稱：顯與客觀事證不符，難認屬實。

另一方面，法官也彙整出，2016年許宗力上任時，當年的總新收案量是313萬4394件，去年已成長到387萬6060件，案件量增加百分之23.66%；但法官總人數只增加6%。

法官論壇上的貼文指出，司法機關人力的增加，遠遠比不上案件數的增加，許宗力院長任內，司法機關勞動條件惡化速度非常快速。

法官批評，許宗力任內，對於改善司法，可說是「做一步、退三步」，想建議他剩下任期的時間，還是不要花太多時間在廢除死刑上，應該發揮「周處除三害」的精神，除了下詔罪己外，還可以讓司法院以行政指導方式，強烈建議各法院採限量分案方式，救救其他搖搖欲墜的靈魂。

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