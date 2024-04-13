一路「倒車」開...公危重判逆轉無罪 法院：速度比行人還慢

台中陳姓男子因小貨車故障，認為住家就在附近竟以「倒車」方式上路，途中還拒絕警方攔檢，法院一審認為他嚴重危害公眾往來安全，依公共危險罪判1年。陳上訴稱對自己技術很有信心，二審以陳倒車450公尺、耗時8分鐘，比行人徒步還慢，難認嚴重影響公安，撤銷改判無罪，可上訴。

檢警調查，陳男（65歲）2023年3月20日晚上8點多開小貨車載越南籍女友人，加完油發現貨車故障無法前進，但又覺得離家不遠，竟以「倒車」方式開上路。途中卡在南區復興路2段、美村路中間，警方求陳下車受檢，他卻繼續踩油門倒車，行經復興路二段、文林街及平順街後到家。

檢警比對監視器、行車記錄器，發現陳整路倒車長達8分2秒，距離450公尺，已嚴重影響其他用路人安全。台中地院一審時，陳矢口否認犯行，辯稱車子真的壞掉，他很小心在開車，認為只有交通違規，沒有逆向。

一審認為，駕駛人以倒車方式前進，即屬非常態之交通活動，其注意路況、應變能力必然低於正常駕駛而易生事故，且旁人看到這種異於常態的前進車輛，也會盡力閃躲、減速，終將造成道路壅塞的結果。

一審認定陳「倒車」前進，該當刑法第185條第1項所稱的與損壞、壅塞相類似，以「他法」致生公眾往來危險行為，依以他法致生公眾往來危險罪判他1年徒刑。

陳不服上訴，主張車子壞掉家又住附近，且車上友人急著上廁所，他才會以倒車方式靠路邊緩慢行駛，並稱自己有30年職業聯結車證照資格，對自己駕駛技術很有信心也很小心，沒有逆向只是交通違規。

台中高分院二審查，陳沿途靠路邊緩慢前行，也沒刻意降低車速占用車道，且他倒車450公尺，花費長達8分2秒，時速僅每小時3.36公里，甚至比一般年輕人步行速度還慢。