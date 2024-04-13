「法官之死」許宗力回應一封信…基層怒批沒誠意：只見卸責與空話

士林地院李姓法官因不堪工作壓力離世，司法圈哀悼之外，更引爆法官們長年來面對案件量益增、管考卻趨嚴的怒火，法官論壇昨天一整天砲聲隆隆指向司法院，司法院長許宗力昨晚7點多發出「給法官的一封信」，結果引發更多法官怒火，有法官批，1000多字的內容大約有九百字再推卸造成法官工作困境的責任，其他內容是談未來的空話，絲毫看不到解決當下困境的方法與誠意。

面對司法院不僅政策上廣開訴訟案源、欠卻政策評估，由許宗力主持的大法官會議或憲法法庭，過去幾年更以人權保障為名，大開民眾訴訟之門，對濫訴者永無止盡對法官造成的工作負擔，在許宗力回應法官怒火的洋洋灑灑長文，卻看不到任何檢討或改善之道，更對法官協會提出司法院應在一個月內提出減輕法官工作負擔的具體措施，沒有任何回應。

有法官批評，現狀當然跟大院長(指司法院長許宗力)有關！看看司法司法院資料浪費在多少濫訴之人身上，司法院解決了嗎？大法官們自己放寬受刑人訴訟要件，「如果他不需要支付任何成本，是你的話，你會珍惜這個資源嗎？」隨便掛很多案號，由法院自己影印幫他分送，不用付任何郵資，「這是正常國家嗎會做的嗎？」

有法官也批，當事人開庭就罵法官「三字經」，有憲法意識的學長聲請憲法訴訟，憲法法庭辯論後，結果現在憲法法庭又延期宣判了？過去這一年憲法法庭有哪幾件準時宣判，有無像基層法官，要研考延期宣判有無理由？