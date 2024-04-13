法官之死／「資源患不均」法官論壇怨聲四起

士林地院。記者李隆揆／攝影 士林地院法官李昭然因工作壓力大，與妻訣別後墜樓；法官論壇昨天「炸鍋」炸不停，有法官留言呼籲自我限量結案，還有人法官認為，司法院擁有眾多資源，但分配不均，對司法院長許宗力的批評、怨聲四起。

李昭然是司法官學院五十二期第一名結業，他的妻子在台北地院服務，以司法官第一名考上特考，夫妻檔「雙第一」；李昭然的墜樓將法官工作積怨放大，同仁紛紛上法官論壇留言，「炸鍋」炸整天。

不僅兩人同事與同學感傷，有法官留言「我認識李法官，也曾經一起求學過，對於這件事就是難過、遺憾。我完全可以理解大家對司法院的憤怒，可以稱呼許宗力為教授，因為他的學識，但是要我稱呼他為院長，他不配。」

有法官批，沒有人曾真正在乎過法官過勞的問題，而許蔡（指司法院長許宗力、副院長蔡烱燉 ）既為政治任命，請有點擔當地負責下台吧！

有法官留言說「二審、三審自以為出書玩白話文說人權法官，只會操作形式文義保障意見表達權這種低能見解，至於大法官？大部分就是狗尾續貂等級，真的是笑話」。

還有法官留言批司法院「隨波逐流不尊重專業意見的司法政策」、「未捍衛法官名譽，士氣日益下墜」、「鼓勵興訟的惡果」。把法官逼得不成人形，卻要法官做出有溫暖富有人性的決定，「不禁為這位學長跟我們基層法官群體潸然淚下」。