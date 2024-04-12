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被投資圈封「航海王」！台驊董事長顏益財涉內線交易 移送北檢複訊

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被投資圈封「航海王」！台驊董事長顏益財涉內線交易 移送北檢複訊

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

上市公司台驊投控（2636）董事長顏益財於2020年間，涉嫌在禁止交易期間，用人頭帳戶交易台驊股票，獲利近200萬，涉犯證券交易法之內線交易。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索約談顏益財等9人。顏益財晚間移送北檢複訊，全程不發一語。

2020年5月28日，台驊投控在公開資訊觀測站公告，大聯大投資控股股份有限公司（3702）當天宣布收購台驊投控5％至20％的普通股。

檢調查出，顏益財知悉此利多消息後，疑在禁止交易期間，透過人頭帳號交易台驊股票，獲利近200萬。

顏益財相當了解海運產業，經常分析投資海運等產業營運情況，國內投資圈裡有「航海王」之稱。台驊投控今表示，配合法務部調查局進行調查，對財務業務並無重大影響。

台驊投控董事長顏益財（中）。記者許正宏／攝影
台驊投控董事長顏益財（中）。記者許正宏／攝影
台驊投控董事長顏益財（中）。記者許正宏／攝影
台驊投控董事長顏益財（中）。記者許正宏／攝影
台驊投控董事長顏益財（中）。記者許正宏／攝影
台驊投控董事長顏益財（中）。記者許正宏／攝影

上市公司 內線交易 財務

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