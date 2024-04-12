被投資圈封「航海王」！台驊董事長顏益財涉內線交易 移送北檢複訊

上市公司台驊投控（2636）董事長顏益財於2020年間，涉嫌在禁止交易期間，用人頭帳戶交易台驊股票，獲利近200萬，涉犯證券交易法之內線交易。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索約談顏益財等9人。顏益財晚間移送北檢複訊，全程不發一語。

2020年5月28日，台驊投控在公開資訊觀測站公告，大聯大投資控股股份有限公司（3702）當天宣布收購台驊投控5％至20％的普通股。

檢調查出，顏益財知悉此利多消息後，疑在禁止交易期間，透過人頭帳號交易台驊股票，獲利近200萬。