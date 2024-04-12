法官墜樓亡遺言「我很累」 法官協會：司法院一個月內拿出減壓措施

士林地方法院刑事庭法官李昭然凌晨自台北市民權東路六段法官宿舍墜樓，死訊一傳出，法界愕然。中華民國法官協會今發聲明指出，司法變革加深法官無法負荷的工作量，呼籲司法院一個月內提出減輕法官工作負擔的具體措施，或未來5年司法高層不得以案件數多寡做為考核法官是否優良的標準。

法官協會指出，今日遽聞士林地院李法官墜樓離世之事，法官協會理事長、各理、監事皆深感悲慟，理事長也請同仁向李法官家屬表達慰問、哀悼之意。

協會表示，法官們每日面對繁重公務，無不兢兢業業，期能妥速完成，同時也必須接地氣，深怕判決結果一有不合民眾的期待，即需忍受來自四面八方的攻訐壓力，但法官也是人，也需要穩定的支持力量，法官協會在此呼籲，請法官群體們保重自己，並認同士林地院盡速啟動同仁們的心理支持方案。

協會指出，近年來，號稱訴訟制度的司法變革，同時都在加深法官們早已無法負荷的工作量，此從法官們天天挑燈夜戰、紛紛出走、轉任法官人數的減少等等現況，即可窺見。

法官協會呼籲，司法院務必從制度上進行相關改革檢討，在一個月內提出減輕法官工作負擔的具體措施，例如限量分案、放寬管考，或是明確宣示在案件量爆增、人力無法補足的情形下，未來5年司法高層不得以案件數多寡做為考核法官是否優良的標準。

協會也認為，司法院在推動法案時，要一併進行人力影響評估報告，根本解決法官現今負荷過重之問題，方足以做法官們辦案最強大的後盾。 法官協會指出，司法變革加深法官無法負荷的工作量，呼籲司法院一個月內提出減輕法官工作負擔的具體措施，或未來5年司法高層不得以案件數多寡做為考核法官是否優良的標準。示意圖／聯合報系資料照片

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