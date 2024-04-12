快訊

詭異阿婆「每天清晨揹1袋小狗去墓園」 鄰居追上發現真相當場淚崩

不忍了！男歌手曝黃子佼私下「目中無人嘴臉」全曝光

被蔥價打倒？惹怒民怨多重風暴 韓國執政黨輸掉國會大選

割喉案2少年移送新北檢 檢方閱卷中不排除聲押

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地方法院少年法庭就國三生割喉案，上月21日分別宣示將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，雙雙依涉犯5年以上重罪移送檢方偵辦。由於2人均未提出抗告，新北地院少年法庭今天上午已依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方接手後，將閱卷依涉案情節輕重，決定是否聲請羈押或其他強制處分。

據了解，新北地院今天是採「連人帶卷」的方式，將2名少年移送檢方，而檢方接到人卷後，將依照刑事訴訟法及少年事件處理法相關規定，先由檢察官進行閱卷，同時通知2位少年的家長前來擔任輔佐人，若決定聲請羈押，檢察官將向法院少年法庭聲請。

上月新北地院宣示裁定時，不願說明2少年究竟是以殺人罪或傷害致死罪送辦，僅證實2人為涉犯5年以上重罪，表示少年法庭進行的是審理前調查，法官因考量移送檢方後，須同時符合少年事件處理法及偵查不公開相關規定，故不便提供審前調查時的預立罪名或案由，避免預判及影響檢察官認定。

去年12月25日，新北市一名楊姓國三生因阻止隔壁班林姓學妹擅自進入教室找朋友，喝斥對方「你又不是我們班的」，林女悻悻然離去後，竟找同班郭姓乾哥回頭討公道，雙方從口角引發肢體衝突，不料郭男竟持彈簧刀，直接當眾朝楊姓少年頸部、胸口連刺5刀，楊姓少年經緊急送醫以葉克膜急救一天半，期間一度恢復呼吸心跳，可惜最後仍不治。

新北地方法院少年法庭就國三生割喉案，今天將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」依殺人未遂罪嫌移送檢方偵辦。記者蔣永佑／攝影
新北地方法院少年法庭就國三生割喉案，今天將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」依殺人未遂罪嫌移送檢方偵辦。記者蔣永佑／攝影

未成年 檢察官 殺人

延伸閱讀

接任法務部長扛司改…鄭銘謙肅貪悍將 北檢任內起訴高虹安

黃子佼緩起訴「因一時失慮」 綠委：連買7片失慮7次？促北檢說明

「亡母遭髒話問候」五股翁2刀刺死鬧事老友 新北地院國民法官判17年

蘇治芬告妨害名譽 黃國昌嗆「只是被法院認證而已」

相關新聞

割喉案2少年移送新北檢 檢方閱卷中不排除聲押

新北地方法院少年法庭就國三生割喉案，上月21日分別宣示將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，雙雙依涉犯5年以上重罪移...

案發前一天還玩3P...「76行者」陳修將打死女友判關10年10月定讞

「76行者美容修復團隊」前總召陳修將3年前懷疑胡姓女友與他人有親密關係，憤而徒手毆打胡女，再抓頭部猛力撞擊地板，胡女昏睡...

士院法官墜樓司法院長許宗力遺憾 法界愕然：對國民法官出力甚多

士林地方法院刑事庭李姓法官凌晨自台北市民權東路六段法官宿舍墜樓亡，警方初步排除外力介入，確切原因仍待釐清。消息傳出後，法...

法官宿舍墜樓亡同事哀痛不捨 士院：即刻啟動心理支持措施

士林地方法院有法官昨夜墜樓身亡，士院今早發布新聞稿對外表示，法官李昭然在法官宿舍墜樓不治，原因待查，法院同仁聞訊震驚哀痛...

結婚4年發現祖母和妻子的祖父是兄妹 台南男娶了表妹確定婚姻無效

郭姓男子與吳姓女子登記結婚4年，發現妻子的祖父和郭男的祖母是兄妹關係，他和吳女是表兄妹，由於郭男和吳女兩人是旁系血親六親...

高雄這年工安墜死9起 建商未替死者投保辯：非我員工

高雄市2021年共發生9起墜樓死亡的工安意外，其中，李姓女子於鳥松區某建築工地清掃時，因施工現場疏於防護，導致李女自離地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。