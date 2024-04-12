割喉案2少年移送新北檢 檢方閱卷中不排除聲押
新北地方法院少年法庭就國三生割喉案，上月21日分別宣示將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，雙雙依涉犯5年以上重罪移送檢方偵辦。由於2人均未提出抗告，新北地院少年法庭今天上午已依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方接手後，將閱卷依涉案情節輕重，決定是否聲請羈押或其他強制處分。
據了解，新北地院今天是採「連人帶卷」的方式，將2名少年移送檢方，而檢方接到人卷後，將依照刑事訴訟法及少年事件處理法相關規定，先由檢察官進行閱卷，同時通知2位少年的家長前來擔任輔佐人，若決定聲請羈押，檢察官將向法院少年法庭聲請。
上月新北地院宣示裁定時，不願說明2少年究竟是以殺人罪或傷害致死罪送辦，僅證實2人為涉犯5年以上重罪，表示少年法庭進行的是審理前調查，法官因考量移送檢方後，須同時符合少年事件處理法及偵查不公開相關規定，故不便提供審前調查時的預立罪名或案由，避免預判及影響檢察官認定。
去年12月25日，新北市一名楊姓國三生因阻止隔壁班林姓學妹擅自進入教室找朋友，喝斥對方「你又不是我們班的」，林女悻悻然離去後，竟找同班郭姓乾哥回頭討公道，雙方從口角引發肢體衝突，不料郭男竟持彈簧刀，直接當眾朝楊姓少年頸部、胸口連刺5刀，楊姓少年經緊急送醫以葉克膜急救一天半，期間一度恢復呼吸心跳，可惜最後仍不治。
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