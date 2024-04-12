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聯合報社論／「忙、茫、盲」的教改卅年走歪 還要把問題丟給下一代？

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陳時奮認黃光芹寫「不要臉的髒東西」是罵他 敗訴再戰二審

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

去年民進黨爆發性騷擾醜聞，媒體人黃光芹在臉書PO文「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」旅美教授陳時奮上網回擊，陳認為，黃女以「不要臉的髒東西」貶抑其人格，自訴黃女公然侮辱，台北地方法院審理認為無法證明黃女貶損陳的名譽，判無罪。陳上訴，台灣高等法院11日開庭，不僅陳未返台，黃女依舊未出庭，法官表示屆時仍可為一造辯論判決。

陳時奮自訴表示，黃光芹在2023年6月8日上午7點多，在她的臉書帳號「黃光芹」網頁上發表「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」文章，內容提及他臉書帳號「翁達瑞」，後來他以「翁達瑞」在臉書上發表「駁斥黃光芹的惡意攻擊」的文章。

陳時奮認為，他與黃光芹雙方雖然立場不同，但可以理性辯證，不過，黃女在臉書撰文稱「不回應不值得回應的反撲，連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」，黃女以「不要臉的髒東西」來貶抑他的之社會評價、人格名譽，犯公然侮辱罪。

北院審理認為，自訴案客觀上無法從臉書的言論得以知悉黃光芹所指的人為何人，且黃女也未主動連結或轉貼陳時奮的相關文章，因此，難以認定黃女有何侮辱陳時奮的主觀犯意。

一審另指出，黃光芹的言論是就從政女性所受政治霸凌等公共議題的意見表達，同時以性質上屬較粗鄙、不雅的詞彙表示不願回應的意見，與無端謾罵有別，她非以毀損陳的人格、名譽為唯一目的，也無法證明有貶損陳的名譽，判她無罪。

陳上訴，高院11日接續在陳自訴前立委沈富雄公然侮辱案後開庭，但陳旅美未歸，委由2名律師代表，黃光芹仍選擇不出庭。

陳的律師首先爭執一審審判長沒在判決書上簽名，但法官當庭說「有欸」，並請庭務員提示原本昭公信；2名律師接著主張黃光芹一審的答辯狀上也沒有簽名、補正，爭執無法得知答辯狀是她的真意。

法官表示，答辯狀沒有任何黃光芹的自白、沒有決定任何法律效果的意義，但2名律師仍否認證據能力，主張不能採為判決的依據。

因陳時奮7月7日至31日才會在台灣，律師請法官參酌陳在台的時間再開審理庭。

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮自訴媒體人黃光芹公然侮辱，一審判無罪。陳上訴，台灣高等法院11日準備程序終結，不僅陳還沒回台灣，黃光芹也選擇不出庭。圖／聯合報系資料照片
筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮自訴媒體人黃光芹公然侮辱，一審判無罪。陳上訴，台灣高等法院11日準備程序終結，不僅陳還沒回台灣，黃光芹也選擇不出庭。圖／聯合報系資料照片

陳時奮 黃光芹

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