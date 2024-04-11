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「不知踩線」 大魯閣前總座謝國棟內線交易認罪 判2年徒刑緩刑4年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

知名運動連鎖集團大魯閣（1432）前總經理謝國棟，2017年間在公司準備轉讓高雄草衙道購物中心股權前，涉買股票賺取337萬6260元，觸犯證券交易法內線交易罪嫌。謝國棟日前辭去總座轉任策略顧問，出庭認罪「當初完全不知道有踩線」請求輕判緩刑機會。士林地方法院今依共同犯證券交易法內線交易罪，判處謝2年徒刑，緩刑4年。

士林地院今下午宣判，謝國棟共同犯證券交易法內線交易罪，判處2年徒刑，緩刑4年，沒收94萬3705元；張女犯內線交易罪，判處1年8月徒刑，緩刑2年；顏女犯內線交易罪，判處1年6月徒刑，緩刑2年。

基隆市長謝國樑胞兄、大魯閣前總經理謝國棟，與昔日張姓財會副總、顏姓服務專員均認罪，請求輕判。謝國棟日前出庭稱「當初完全不知道有踩線，在不能買股票時買賣股票」請求輕判。

檢方起訴指出，大魯閣旗下的高雄草衙道購物中心向銀行聯貸24億元，但營收不如預期，謝國棟洽詢新光三越百貨是否入股大魯閣。謝國棟在2017年5月9日新光三越盡職調查中，已得知重大消息不可交易股票，卻涉指示張碧真幫忙買股，不法獲利337萬6260元，顏玉華跟著偷買卻反虧1700元。公訴檢察官論告，謝等3人坦承犯罪，自白與卷內事證相符，請依法判決。

謝國棟的辯護人表示，謝已坦承內線交易罪，繳回犯罪所得，新光三越當時未只針對高雄草衙道，要求大魯閣提供資料，也未與大魯閣達成買賣標高度共識。辯護人稱，謝國棟非長時間、連續購入公司股票，未因特定事件購買股票賺取價差，而影響交易市場，偵查期間，主動提供其他在限制期間交易股票散布資訊，顯見真心悔悟，無耗費司法資源

辯護人稱「謝國棟也辭去大魯閣董事及總經理職務，面對投保中心相關訴訟，限制他擔任上市櫃公司重要職務機會，無再犯可能性」懇請庭上作對告有利之認定，從輕量刑，給予緩刑自心機會。

張女辯護人稱，張女涉案程度輕微，只參與盡職調查，沒有參與交易磋商及架構安排。張女也表示，當初思慮不周觸法，自己已退休不會再犯，請求輕判給予自新機會。顏女部分則是已認罪，涉案程度輕，同樣請求輕判。

知名運動連鎖集團大魯閣前總經理謝國棟，涉證券交易法內線交易罪，認罪並稱「當初完全不知道有踩線」。記者蕭雅娟／攝影
知名運動連鎖集團大魯閣前總經理謝國棟，涉證券交易法內線交易罪，認罪並稱「當初完全不知道有踩線」。記者蕭雅娟／攝影

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