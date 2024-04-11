快訊

獨／北投虐嬰案外案 「拔蘿蔔」事件孩童手遭拉扯脫臼

地震救援第9天 中和礦場蒼蠅聚集飄散異味鎖定熱區

今年全球百萬美元富豪移民人數將創紀錄 美國人最愛取得這些國家護照

政院將立打詐專法 綠委籲納管平台廣告

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

民進黨立委郭國文、鍾佳濱11日針對行政院月底將制定打詐專法，提出修法建議。中央社資料照
民進黨立委郭國文、鍾佳濱11日針對行政院月底將制定打詐專法，提出修法建議。中央社資料照

「雖已經禁止平台刊登違法廣告，但相關詐騙仍層出不窮，需納管平台！」民進黨立委郭國文11日於記者會表示，打詐專法應含括資訊與金流，防堵虛擬資產與點數卡詐騙與違法廣告。同黨立委鍾佳濱另建議，點數卡應分級管理、限制單日購買額，並建立身分確認機制和洗錢防制規範。

行政院預計4月提出打詐專法。據了解，這次除了專法之外，也會提出《科技偵查及保障法》，以及《洗錢防制法》跟《通訊保障及監察法》的修正案。

數位部要管點數卡

對此，郭國文表示，虛擬貨幣因為去中心化又低度監管，常成為犯罪集團熱愛的洗錢管道。因此他提出洗錢防制修法案，將虛擬資產業者「登記制」入法，同時可以推出黑名單與凍結資產的措施來制裁違反者。

鍾佳濱則說明，過去他質詢時曾提出Apple Store卡應建立管理機制。點數系統在檢調偵查的案件中，高達95%以上不起訴，關鍵在於使用平台不斷移轉，導致難以追查，因此他要求數發部進行分級管理，限制單日購買額，並建立身分確認機制和洗錢防制規範，未來可參考第三方支付模式進行監管。

需減少調閱障礙

資訊面的部分，郭國文強調，民眾之所以能接觸到詐騙訊息，多是靠網路平台與通訊軟體，然而目前因沒有主管機關，導致去年立法院通過《投信投顧法》修法，禁止網路平台刊登違法廣告，至今每天都仍出現冒名、詐騙廣告，顯然網路平台有納管的必要。

「目前檢警調要跟LINE調資料不能用調卷，而是需要搜索票，導致調查過程備受阻礙。」郭國文坦言，同樣的問題也發生「戀愛詐騙」的交友平台，由於多為境外公司導致難以調閱資料。

郭國文說，調閱通訊紀錄都要「法官保留原則」的話不可能快，他認為在詐欺案上，應保障司法調查快速進行。

【更多精采內容，詳見

洗錢 詐騙

延伸閱讀

大叔幫你守荷包！ 綠委要求打詐專法納兩大面向

財長：當沖降稅不宜常態化

綠委批藍侵犯監察權 羅智強邀請合作修憲廢監察院

綠營派系卡位2026台南市長 頻見「重複會勘」

相關新聞

他偷傘3天放回去 算「使用竊盜」判無罪

台中鍾姓男子未經同意擅自拿走林姓女子放在騎樓的1把雨傘，被檢方依竊盜罪嫌起訴，但法院發現，警方獲報調閱監視器鎖定鍾前，他...

遭彈劾有內情？ 黃錦秋律師聲明盼爭清白

警政署政風室前主任、現高檢署檢察官黃錦秋被控邀偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，赴郭開設的「88會館」及...

兒少性影像增四倍 立委、民團共籲重刑

「絕對支持加重兒少性暴力的刑責，研擬公布加害者的姓名，增加嚇阻的效果！」民眾黨立委黃珊珊、林國成等人11日召開公聽會指出，拍攝或製作兒少性影像的案例四年來增加近四倍。多個民團也支持提高兒少性暴力的刑期，並要求將「獲得方式」、「虐待程度」與「持有數量」等數據列入量刑標準。

影／金援家人？投資股票？ 高雄婦提款35萬元理由一變再變

高雄70歲盧姓婦人周一前往仁武某銀行臨櫃提管35萬元，但對行員卻說不清提領理由，仁武分局獲報到場協助，盧婦一開始謊稱是金...

政院將立打詐專法 綠委籲納管平台廣告

「雖已經禁止平台刊登違法廣告，但相關詐騙仍層出不窮，需納管平台！」民進黨立委郭國文11日於記者會表示，打詐專法應含括資訊與金流，防堵虛擬資產與點數卡詐騙與違法廣告。同黨立委鍾佳濱另建議，點數卡應分級管理、限制單日購買額，並建立身分確認機制和洗錢防制規範。

上櫃手遊大廠「9Splay」 前董座周玄昆掏空1.2億遭訴

原為國內前五大手遊公司的「9Splay」真好玩娛樂，2022年4月間驚傳董事長周玄昆、行銷總監郭明琪、總經理財務長吳旭東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。