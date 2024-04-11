政院將立打詐專法 綠委籲納管平台廣告

民進黨立委郭國文、鍾佳濱11日針對行政院月底將制定打詐專法，提出修法建議。中央社資料照

「雖已經禁止平台刊登違法廣告，但相關詐騙仍層出不窮，需納管平台！」民進黨立委郭國文11日於記者會表示，打詐專法應含括資訊與金流，防堵虛擬資產與點數卡詐騙與違法廣告。同黨立委鍾佳濱另建議，點數卡應分級管理、限制單日購買額，並建立身分確認機制和洗錢防制規範。

行政院預計4月提出打詐專法。據了解，這次除了專法之外，也會提出《科技偵查及保障法》，以及《洗錢防制法》跟《通訊保障及監察法》的修正案。

數位部要管點數卡

對此，郭國文表示，虛擬貨幣因為去中心化又低度監管，常成為犯罪集團熱愛的洗錢管道。因此他提出洗錢防制修法案，將虛擬資產業者「登記制」入法，同時可以推出黑名單與凍結資產的措施來制裁違反者。

鍾佳濱則說明，過去他質詢時曾提出Apple Store卡應建立管理機制。點數系統在檢調偵查的案件中，高達95%以上不起訴，關鍵在於使用平台不斷移轉，導致難以追查，因此他要求數發部進行分級管理，限制單日購買額，並建立身分確認機制和洗錢防制規範，未來可參考第三方支付模式進行監管。

需減少調閱障礙

資訊面的部分，郭國文強調，民眾之所以能接觸到詐騙訊息，多是靠網路平台與通訊軟體，然而目前因沒有主管機關，導致去年立法院通過《投信投顧法》修法，禁止網路平台刊登違法廣告，至今每天都仍出現冒名、詐騙廣告，顯然網路平台有納管的必要。

「目前檢警調要跟LINE調資料不能用調卷，而是需要搜索票，導致調查過程備受阻礙。」郭國文坦言，同樣的問題也發生「戀愛詐騙」的交友平台，由於多為境外公司導致難以調閱資料。

郭國文說，調閱通訊紀錄都要「法官保留原則」的話不可能快，他認為在詐欺案上，應保障司法調查快速進行。

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