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雄檢又有明星檢察官離職 「舞弊殺手」范家振轉任律師

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

檢察界又有明星檢察官離職。曾偵破國考舞弊集團的前雄檢檢察官范家振，上月遞出辭呈轉任律師，今起換下檢察官紫袍，改穿律師白袍，談及離職理由，范家振是想給自己不同的職場體驗，在法庭上的不同位置繼續實現司法正義。

范家振為司法官訓練所50期結業，初分發在屏東地檢署，後轉調至高雄地檢署，歷練毒品、民生、重大刑案、公訴、黑金等專組，也曾派駐廉政署南部地區調查組，擔任駐署檢察官3人。

幾年前，中油、中鋼、台電等國營事業招考爆發集團舞弊，當時派駐南調組的范家振與專案人員抽絲剝繭，最終一舉搗破國考舞弊集團，還成功查獲不法所得5358萬，起訴及緩起訴人數計52人。

國考舞弊涉案人一審、二審均經法院判決有罪，此案成為國考教案，讓國營事業體增加多重手段防範舞弊，范還因此被封為「舞弊殺手」，讓國考公平性不再受到質疑。

范家振在檢察體系任職13年，除國考舞弊外，阿爾巴尼亞跨境電信詐騙集團，也在他任內起訴被告15人，因打詐、肅貪績效優異，2022年獲法務部評為模範公務員，去年還獲選為總統接見代表。

辦案優異成績不少，算是檢察體系的明日之星之一，范卻在今年3月遞出辭呈，消息一出另不少人出乎意料。

今受訪時，范提到舉他最愛的一本書「破框能力」裡面的內容，認為人總樂於去做自己擅長的事，於是就會一直去做，雖可以讓人獲取大量專業經驗，卻也容易受限於專業框架。

范家振說，轉任律師他已思考很久，很感謝長官在他檢察官任內的指導，他已在公職服務10多年，人生已進入下半場，想要嘗試不同的挑戰，才選擇離開公職轉換跑道，檢察官、律師有不同的職場面向，但初衷不變，會繼續實現自己一貫秉持的司法正義。

曾偵破國考舞弊集團的前雄檢檢察官范家振，上月遞出辭呈轉任律師，今起換下檢察官紫袍，改穿律師白袍。記者張議晨／攝影
曾偵破國考舞弊集團的前雄檢檢察官范家振，上月遞出辭呈轉任律師，今起換下檢察官紫袍，改穿律師白袍。記者張議晨／攝影

律師 檢察官

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